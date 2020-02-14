阿里巴巴公佈2019年第四季（2020財年第三季）財報，可以看出雙11、阿里雲業務帶動集團成長，但對武漢肺炎疫情的衝擊仍不敢大意。

近期中國電商龍頭阿里巴巴公佈2019年第四季財報，受到中國零售商業、阿里雲計算的收入強勁成長，集團收入比去年同期增加38%，至1,614.56億元人民幣。

同時也擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情對中國經濟的衝擊，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇認為，此次疫情為黑天鵝事件，短期內將對阿里巴巴的業務發展帶來挑戰。

三大要素讓雙11再創佳績，帶動阿里巴巴零售營收

在2019年第四季期間，阿里巴巴的中國零售商業收入依然是整體集團收入大宗，並且比去年同期上升36%至1,104.58億元。

在第四季，影響阿里巴巴零售收入最多的莫過於雙11購物季。

張勇指出，在去年雙11有15個品牌的銷售額突破了10億人民幣大關。 阿里巴巴

「2019年的雙11全球狂歡節，我們為商家和合作夥伴打造另一個創紀錄的節日，」張勇表示。

在2019年雙11，各零售交易市場包括生活服務平台上經支付寶結算的GMV（網站成交金額）同比增成26%至2,684億元；共有超過20萬個品牌參與。張勇進一步指出，在去年雙11有15個品牌的銷售額突破10億人民幣大關。在總量規模不斷上升的同時，越來越多的商家充分利用雙十一的機會發展新用戶，發布新商品和新品類。

帶動這一年雙11業績成長的原因，主要有三大要素：

第一，欠發達地區（四、五線城市）消費者貢獻成長。阿里巴巴指出，在去年雙11活動中，有54%GMV是來自中國欠發達消費者的貢獻。

第二，天貓國際進口商品帶動年輕族群消費。天貓國際是天貓商城旗下子品牌，是中國最大跨境電商平台。回顧去年雙11，可以看到在雙11預購開跑的第一個小時，預購銷售就比去年同期成長113%。由2019年第四季成績看來，天貓國際的支付GMV比去年同期成長45%。

第三，淘寶直播成為成長最快速的行銷模式之一。回顧去年雙11，在預售期開跑的第一天，淘寶直播所促成的預售成交額，就已超過去年淘寶直播整個雙11期間的成績。在2019年12月，借由淘寶直播產生的GMV以及觀看淘寶直播的月活躍用戶數量，也比去年同期雙倍成長。

阿里巴巴

阿里雲業務為雙11加值，帶動集團收入成長

在財報中，另一項帶動成長的業務就是阿里雲業務。

相較2018年同期，在去年第四季阿里雲業務收入大幅成長62%至107.21億元，為單季度收入首次超越100億元，主要由公共雲與混合雲業務的收入貢獻雙雙增長所帶動。

在雙11前，阿里巴巴將電商業務的核心系統遷移到阿里公有雲上，在雙11期間，阿里雲的公共雲基礎建設，幫助阿里巴巴處理高達2,684億元的單日GMV，還擋住60億次的網路攻擊。

「我們相信，將阿里巴巴電商業務的核心系統遷移至公共雲是一個重大里程碑；不僅為阿里巴巴帶來更高的運營效率，更能夠促進未來更多客戶採用我們的公共雲基礎設施，」張勇這樣說。

責任編輯：陳映璇