蘋果透過投資備忘錄表示，表示受到新型冠狀病毒疫情的影響，硬體產品在中國的需求與製造放緩，蘋果整體財報將受此影響。

蘋果今天發布投資備忘錄提醒投資者，表示受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的影響，中國市場銷售及製造iPhone的數量均不如預期，因此原本基於2月10日春節延長假期結束後返工節奏，而在1月提出的財務預測已不再有效。

蘋果表示，目前全球的的iPhone供應將暫時受到限制，雖然中國各城市已經陸續返工，且iPhone產線並不在湖北省， 但恢復到正常營運狀態的速度仍比預期緩慢，尤其目前部分城市仍受到管制，不僅原物料、元件無法即時送達，工廠人力更是不足 ，而iPhone供應短缺將暫時影響蘋果收入。

此外，之前蘋果Apple Store與其他經銷售通路全數暫時關閉，目前重新開店的Apple Store均減少營業時間，而客流量也非常低，嚴重影響蘋果產品在中國的銷售。目前蘋果在中國的Apple Store及通路正逐步恢復營業，而在中國各地的辦公室也已恢復上班。

事實上，多數在中國的外商企業包括星巴克、麥當勞、H&M等，在疫情嚴重擴散時期均以暫停營業因應。

雖然蘋果硬體產品的製造與銷售，都因為新型冠狀病毒在中國的擴散而有嚴重影響，然而，蘋果近年將業務重心轉向軟體服務，服務營收也持續成長，硬體銷售不再是唯一獲利來源。蘋果在一年前中美貿易局勢緊張之際，也曾發布更新的財報備忘錄調低財報預期。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Apple、CNN