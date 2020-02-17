針對企業受武漢肺炎疫情的衝擊，政務委員龔明鑫表示，紓困的三大重點：融資、就業與稅務，是「全產業」皆適用的方案。

行政院於今（17）舉辦記者會，說明「因應COVID-19武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）紓困方案說明」，由行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）與政務委員龔明鑫主持。

行政院於今（17）舉辦記者會，針對幾項「共通性」的紓困方案說明。 陳君毅攝

龔明鑫表示，行政院在春節期間就啟動了防疫、紓困與振興方案，防疫與紓困方案將在第一時間啟動，振興方案則在疫情穩定後發布。

這段期間行政院盤點各產業可能受傷害的情況，並了解業者的訴求，本次記者會主要針對業者訴求的幾大「共通性」進行協助，主要有融資、就業與稅務三大重點。 龔明鑫強調，本次公布的各項產業協助，都是「全產業」皆能申請，包含製造業在內 。其他細部的產業需求如觀光、運輸業，將由交通部做後續的計畫研擬。

除此之外，也針對了「振興抵用券」有更進一步的說明。

紓困第一步：融資

行政院表示，在疫情間、疫情後，都將全力協助企業度過難關。 行政院

融資部分，若企業有受到武漢肺炎的影響，將容許還款日期展延，甚至在利息上能獲得補助，銀行同意展延貸款且減免利息者，按中華郵政公司1年期定存機動利率（1.06%）補助銀行利息，補貼期間 1 年。

在企業承諾不裁員、不減薪的情況下需要週轉金，政府也會提供十足擔保，每個企業可有500萬元的貸款額度以享有利息補貼６個月，按中華郵政公司2年期定存機動利率再加1%（1.095% + 1% = 2.095%），期間免收保證手續費。協助企業度過難關。後續疫情若暫緩，企業需要振興貸款也會有利息上的補貼。所有產業都可以洽詢銀行是否有相關的疫情專案。

除此之外，金融業也將啟動免責條款，基層人員若不是蓄意、舞弊發生呆帳損失，也將免責。

紓困第二步：就業

若在人力閒置期間，企業想進行人力訓練，能向勞動部詢問相關的補助。 行政院

因許多企業受到武漢肺炎影響，可會有員工放無薪假，或有人力閒置的狀況。

龔明鑫提到，蔡英文總統與行政院院長蘇貞昌特別指示，疫情期間除了紓困之外，也是企業調整體質的時機，可以利用這段時間進行人力訓練。

若有減班休息（無薪假）的情況，仍要給付基本薪資，而非全部無薪。 勞動部將「主動」與放無薪假的企業聯繫，協助薪資補貼或人員訓練。

沒有放無薪假的企業，若要在此段時間內進行人力調配或訓練，也可以主動向勞動部聯繫，詢問勞工進修訓練費用的補貼。

紓困第三步：稅務

若受到武漢肺炎影響的企業，未來將在稅務上能夠申請延後、分期繳交等。 行政院

考量到疫情造成企業營業收入的減少，政府將從寬認定受影響的營收，在稅務方面，企業能夠主動通報延長、延後納稅的期限。

此外，不管是隔離、還是放防疫照顧假，原先政府只要求企業給假，並不強制要求給薪，但若企業基於愛護員工的情況下仍給予薪水，這部分在報稅時將能加倍扣抵。

藝文活動將納入抵用券範圍

疫情穩定後的抵用券部分，確定將藝文活動納入其中。 行政院

許多民眾關心在疫情後將發放的振興抵用券，行政院也暫定為「夜市商圈餐飲抵用券」，但細部的細節將於疫情穩定後才會公布。

目前確定的是，原則上形式仍為夜市券的擴大，並以抵用為方向（並非消費券或純折價券），適用的範圍為夜市、商圈與餐飲。但文化部長鄭麗君向行政院表示，疫情期間藝文活動也受到不小的影響，因此抵用券部分也確定擴大納入藝文活動，因此原先預計編列的20億元，將極有可能擴大規模。

但最終會是「一券通行」所有夜市、商圈、餐飲與藝文活動，還是分門別類發放，行政院仍在研擬當中。

責任編輯：陳映璇