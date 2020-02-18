《數位時代》整理了全球各大訂房網站的政策，與官方說明連結。大致上2月29日前有關中國、香港及澳門地區的住宿都能夠免費取消。

全球旅遊產業大多受到武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）的影響，除了消費者人心惶惶之外，各國所發布的旅遊禁令與航班縮減等政策也是主要因素。

全球各大OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）也紛紛為了全球的旅客提供相關的「疫情退訂」手續與政策，大致上都能透過各網站的「行程管理」功能進行行程的修改或取消。

《數位時代》也整理了各大OTA的官方聲明連結，有需求的旅客仍須以官方網站資訊或致電詢問為主。

Agoda

Agoda將免費取消住宿的涵蓋範圍擴大至任何和中國、香港及澳門相關的預訂，在出發日期上則有些微不同：

入住日期介於2020年1月24日與2020年2月29日之間（含首尾兩日），目的地位於 中國大陸 的訂單，或 從中國大陸出發 至世界任一目的地的訂單，只要未入住，皆可免費取消預訂。

入住日期介於2020年2月2日與2020年2月29日之間（含首尾兩日），目的地位於 香港和澳門 的訂單，或 從香港和澳門出發 至世界任一目的地的訂單，只要未入住，皆可免費取消預訂。

符合上述條件者，可以透過Adoga網站或App上的「自助服務功能」進行免費取消。至於目的地為日本，則能透過Agoda的客服進行相關的詢問。

Airbnb

Airbnb表示將設立特殊情況政策，並隨著各地政府和衛生當局、世界衛生組織的指引，主要受到影響的仍是以中國地區的住宿為大宗：

於1/28日前預訂、入住日期為即日起至4月1日，由湖北省出發或入住湖北省之住宿，可免費取消。

於2/1日前預訂、入住日期為即日起至2月29日，由中國大陸（湖北省以外）出發或入住中國大陸（湖北省以外）之住宿，可免費取消。

Booking.com

Booking.com表示「受不可抗力因素影響的範圍」擴大至：所有2020年2月29日前（含29日）前入住的訂單，以及所有中國、香港及澳門的住宿及當地旅客所預定的訂單。

針對中國、香港及澳門的住宿，只要在2020年2月29日（含29日）前入住的訂單，若旅客要求取消訂單，要求合作旅宿退還所有預付款項和，並免除任何取消費，Booking.com也會免除相關的佣金。

意思是目的地與出發點位於中國、香港及澳門，理論上都能免費取消相關訂單。需要注意的是，2020年2月7日起，預訂台灣住宿的訂單不再適用不可抗力因素。

Expedia

只要在Expedia上預訂中國、澳門及香港的飯店與活動，且入住與活動日期為2020年2月29日前，均可免費取消。

在航班部分，大多數於Expedia上預訂往返或經過中國、澳門與香港的航班，均可於預定起飛日前取消。

但Expedia強調，由於詢問的人數相當多，造成了等候時間過長或延遲回覆的狀況，呼籲旅客在官網上的「我的行程」中取消、變更行程。

Hotels.com

Hotels.com則希望旅客先查詢目的地政府的旅遊警示，再來進行行程的調整，如有需要Hotels.com會協助旅客進行取消或變更預定。

但也因為詢問的旅客過多，Hotels.com呼籲如果接下來兩週沒有旅行計畫的旅客，先暫緩聯繫，讓有需求的案件能夠優先被處理。

責任編輯：蕭閔云