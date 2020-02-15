新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情目前仍看不到盡頭，航空業首當其衝，業者紛紛採取減薪、鼓勵員工休假甚至裁員因應，究竟航空業會有多慘？

繼2008年金融海嘯後，影響層面最大的黑天鵝——新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），正影響著各行各業，航空業首當其衝，業者紛紛暫停中國航線營運、消費者延後甚至取消安排好的旅行。

疫情目前仍看不到盡頭，航空業會有多慘？

疫情衝擊，ICAO：首季損失恐達1500億元

旅行社龍頭雄獅，宣布取消四月底以前所有中國、港澳旅遊業務，估計影響約24.6億元的營收，其他業者同樣叫苦連天。

根據航空數據分析商OAG數據，二月份第一周，全球共取消25,000個航班；國際民用航空組織（ICAO）統計，全球超過70家航空公司取消飛往中國的班機，亞洲航空公司更是受波及最深的重災區。

國際航空運輸協會（IATA）在一份報告中指出，2003年SARA疫情爆發時，亞洲的航空公司共損失約60億美元（約1,800億元台幣）營收。當年四月疫情高峰時，導致亞太區整體運量下降45％；ICAO在一份報告中指出，這次新型冠狀病毒的疫情，全球航空業在第一季，損失將上看40億~50億美元（約新台幣1200億~1500億元）。

瑞銀（UBS）分析師Eric Lin指出，許多航空公司會開始採取節省成本開支的策略，國籍航空長榮、華航，近期陸續都有主管減薪、鼓勵員工休假的做法，究竟台灣航空產業受到的衝擊，可能有多大？

長榮航空的港澳中國航線，約佔營收15%，以2019年營收1,812億元推估，2月營收受影響金額約為10億。 shutterstock

中國、香港航線，是國籍航空重要營收來源，根據財報資料，兩者佔華航22%營運佔比，以2019年1,683億元的營收推估，2月份營收約受14億元衝擊；長榮航空的港澳中國航線，約佔營收15%，以2019年營收1,812億元推估，2月營收推估影響金額約為10億元上下。

何時復甦？就看V形曲線

跟當年SARS相比，中國旅客人次每年已經多出4.5億，據IATA預估，到了2037年旅客人次將達到39億，亞太地區新航空公司、廉價航空相繼成立，已經出現供過於求的現象。

IATA觀察，以中國航線為主力的廉價航空，如果航線數量不夠多元，就無法因應中國航線的損失，將面臨很大挑戰。澳洲航空執行長Alan Joyce直白地說：「適者生存，部分航空公司，恐怕沒能挺過這次難關。」

瑞銀（UBS）分析師Eric Lin認為航空業現在呈現一個「V形曲線」。 shutterstock

中國民航局本周公開表示：「支持航空公司根據需要，進行聯合重組、優化運力。」外界解讀，疫情退燒後，體質不佳的小型航空公司，恐怕將迎來一波整併潮。

瑞銀（UBS）分析師Eric Lin認為航空業現在呈現一個「V形曲線」，受到疫情影響，需求急速減少，但是航空業者也不必太悲觀，旅行已經成為硬需求，現階段消費者即便取消行程，但需求並沒有因此消失，一旦疫情趨緩，需求會以極快的速度回彈，只要業者資金能挺過最艱困的第一季，便能快速找回成長曲線。

第一季的營收衝擊已經無法避免，要如何減少損失？從機隊布局能看出部分訊號。華航將在今年第三季，引進全新雙引擎的波音777全貨機，比起現在的四顆引擎的747貨機，每年約可節省20%燃油成本。

星宇航空表示，因為航線數量本來就少，且現在本就是淡季，人力上目前沒有做出任何調整，評估整體影響並不大。 星宇航空

長榮航空總經理孫嘉明先前曾表示，今年陸續會有五架787-10新機加入，可能導入北美、日本、東南亞航線，預計客運量可以成長18%、貨運量增加8%，這些都是疫情趨緩後，能衝刺營收的籌碼。

另外，剛剛開航的星宇，受到疫情影響澳門航線到3月28日前全取消，宿霧確定延到7月開航，峴港、檳城營運狀況都正常。官方指出，因為航線數量本來就少，且現在本來就是淡季，人力上目前沒有做出任何調整，此外，目前也沒有中國航線，整體影響評估並不大。

責任編輯：蕭閔云