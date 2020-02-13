武漢肺炎疫情衝擊台灣內需經濟，行政院今（13）日針對振興經濟決議在600億元特別預算上限內，將針對受創產業提供補助，受國人重視的還有振興補貼劵的實施。

行政院今（13）日舉辦第3689次院會，經濟部、交通部等各部會都針對武漢肺炎（新型冠狀病毒）帶來的經濟影響發表了紓困方案，其中振興抵用券怎麼用？最受國人矚目。

行政院院長蘇貞昌表示，依據主計總處於昨（12）發布的經濟預測，在武漢肺炎疫情衝擊下，今年的GDP成長率仍可維持在2.37％左右，假設疫情在未來3個月無法降溫，將影響民間消費，使經濟成長率下滑0.35~0.5個百分點。

但針對國內受到衝擊的產業，政府提出了第一波紓困方案。行政院決議制定特別條例，並編列特別預算，初步匡列新台幣600億元，由各部會提案分配，為期一年。

其中受疫情影響最深的，就是台灣的觀光產業，以及消費者怕染病不敢出外消費，受到影響的實體零售、餐飲等線下產業，也成為經濟部規畫振興券刺激民間消費主因。

經濟部：協助企業度難關、發放振興劵

經濟部喊出了「降成本、增營收、強設施、衝買氣」的四大政策。

在「疫情中」協助台灣中小企業度過難關，具體來說，包含貸款展延、利息補貼的資金紓困，並趁勢協助零售、餐飲業進行數位轉型，運用電商工具與外送平台等；以及針對夜市、商場等消費場域進行硬體設施的優化，讓消費者在疫情降溫後可以享有更好的消費體驗。

在「疫情後」，經濟部將持續協助中小企業進行貸款的補助，包含利息補貼等，也會舉辦大型的展銷活動刺激買氣；最後則是發送折價券（振興抵用劵），鎖定了百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場、會展等產業。

懶人包：一次看懂振興券是什麼

1. 振興抵用券總預算：新台幣20億元？

經濟部規畫振興抵用券預算為20億元，但因為行政院拍板整體特別預算600億元，交通部、經濟部、農委會各提報預算就已經超過總額，為此後續，行政院將召開會議確認分配款項，振興券能否仍維持20億元構想仍難說。

2. 振興抵用券跟先前夜市券差異？

經濟部指出，先前配合秋冬國旅住宿補助，推出發放290萬張夜市抵用券鼓勵消費，自由行一間住房不論幾人住宿，都可以領取200元（面額50元4張），但限制是綑綁飯店住宿申請，只能在指定夜市使用。據了解，現在還有50萬張尚未使用，成效並不如預期。

而振興券並非面額制，也不只有夜市可用，餐廳及商圈都能使用，經濟部官員舉例，概念上類似去餐廳吃1,000元，政府可以折抵100～200元給消費者，打折的概念。

行政院強調，與馬政府時期的消費卷不同，疫情過後發放的折價券需要消費者先進行消費，再進行折扣，不是「面額概念」，也不是全額補助。

3. 振興券使用時機？還有電子支付？

「抵用券是希望大家消費，政府給折扣，推出時機是希望疫情後。」經濟部說。由於政府延長口罩徵收至4月底，顯示疫情尚未趨緩，抵用券上路時間或將在政府徵召口罩制度結束後。

行政院表示，振興抵用券細部的發放金額、發放時間，以及是否一定會採用電子支付的方式發放，則還需討論，會考慮中小企業現實狀況，目前確定的是，將在疫情穩定後才會進行發送。

交通部：運輸、觀光皆有紓困計畫

而台灣被疫情影響最嚴重的觀光產業，交通部提出了紓困、復甦及轉型計畫，預計投入約500億元預算。

針對疫情在短期內帶來的衝擊，交通部也會對相關業者伸出援手。 交通部

將先針對觀光產業的營運損失進行救濟，旅行業接待大陸旅行團提前離境、停止出入團、入境旅行社的紓困暫列12億元經費。另外，針對人才培訓與觀光遊樂業，「融資週轉貸款協助及利息補貼」暫列17億元。在「減輕觀光旅館及旅館必要營運負擔」，則暫列15億元經費。

根據上市櫃旅遊業者發布的資料，易飛網大陸團暫停出團至2月29日，預估合併營收影響約新台幣350萬元；雄獅則取消至4月29日前出發大陸團體旅遊行程，截至4月30日，預估合併營收影響約為24.6億元；五福取消4月29日前出發之所有中國大陸港澳團體行程，預估可能影響營收金額約為1.67億台幣；鳳凰則取消4月30期間所有赴中國大陸旅遊團體，預估合併營收影響數約新台幣9,800萬元。燦星旅則沒有公布相關的訊息。

儘管政府投入紓困的金額與業者損失的金額有一段差距，但仍希望對台灣觀光業有所幫助。

交通部

此外，也有針對運輸業的紓困方案，從遊覽車、小客車、計程車、航空業、海運等皆有補助與紓困（如上圖），總計暫列金額為新台幣98.3億元。交通部也強調，運輸、海運與航空業者是第一線的防疫人員，也會編入購置防疫用品所需的經費。

交通部

而在疫情後也會進行觀光產業的復甦及振興方案，主要分為國內旅遊復甦及振興（國旅補助、補助地方政府提案觀光亮點）、國際旅遊復甦及振興（國際郵輪復甦計畫、擴大國際行銷、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施），以及旅遊景點優化（旅宿業的品質提升、數位轉型計畫等）。

口罩禁止出口、強制徵用將延長至4月底

衛福部則表示，截至2月12日共有1,717例通報病例，保持18例確診。在口罩部分，2月3日至2月9日（共7天），實際總產能達3,208萬片，平均每日能產出458萬片。

而經濟部也說，口罩禁止出口、強制徵用會延長至4月底，不過不排除因疫情緩和解除。

責任編輯：張庭銉、蕭閔云