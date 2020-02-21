中國停工對美國企業首當其衝，高盛認為，電信、電腦與消費類電子產業，造成的影響可能會持續到未來幾季。

隨著蘋果（AAPL－US）下修財測，中國供應斷鏈對美國企業表現的潛在危機，正漸漸浮現。究竟那些產業會受此影響最大？高盛認為，電信、電腦與消費類電子產業，無疑首當其衝。

為了解哪些產業所受的衝擊可能最大，高盛分析師Spencer Hill首先考查過去的實例，發現在2014－15年冬季出現類似的供應衝擊，最足以做為借鏡。當時受西岸為期4個月的勞資糾紛影響，似乎打擊了2015年第1季消費品零售支出。

在2015年3月的《褐皮書》也指出，若非西海岸港口勞資糾紛造成的延誤收貨，那麼舊金山的消費者支出將會增加。

2015 年美國消費受罷工衝擊 鉅亨網

根據這一歷史模式，高盛表示，超過1個月的出貨時間延誤，類似於目前中國供應斷鏈造成的結果，影響可能持續到未來幾季。

透過分析人口普查局的國貿數據，高盛指出，以價值計算，近3分之1的中國產品是通過航空運輸的，特別有76％屬於電信硬體，這些產品占美國零售額的3.6％，以個人消費支出來看，則略低於1％。

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高盛認為，這些產品及其所屬的產業，正是因中國斷鏈而最可能受到影響的部分。毫不奇怪，空運進口偏向於高單價、重量輕的產品，例如智慧手機、筆記型電腦和消費類電子產品，這正說明為何這為蘋果帶來了重大打擊。值得注意的是，服裝和鞋類也占了空運至美產品的10％。

高盛指出，如果從中國來的航空貨運在2月下降50％，並在3月恢復到正常水準，那麼可能限制的單月零售預計為1.8％。假設有一半獲得各種方式補救，2月份的零售支出可能因此降0.9％，從而使第1季的消費成長下挫0.3％。

目前看來，在第4季的溫和復甦之後，相關產業的美國企業，今年第1季的財報可能都受到威脅，在蘋果之後，恐怕還會有其他企業，會因中國工廠的停工而發布進一步獲利預期調降。

責任編輯：林芳如

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