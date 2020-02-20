中國武漢肺炎衝擊，幾小時車程要開幾天，貨車司機缺人，工廠復工率6成，但宏碁董事長陳俊聖樂觀看待下半年電子產品需求會有報復性反彈。

武漢肺炎（新冠狀病毒）疫情對電腦產業衝擊大嗎？

宏碁董事長陳俊聖19日指出，中國代工廠復工狀況良好，2月11日復工率僅23%，但到18日就已經翻倍改善，復工率來到60%，銷售部分除中國以外一切正常，他也預期，若疫情有效控制，今年下半年旺季需求有機會比往年更極端，整體電子產品需求將出現「報復性反彈」。

陳俊聖19日主持法人說明會，在疫情嚴重下，他主持法說會也罕見隔在玻璃罩後方演說，相當謹慎，會中他針對疫情爆發後，供應鏈復工程度及關鍵零件缺貨與否一一說明，整體而言仍偏樂觀。

宏碁看好輕薄筆電跟電競電腦表現優於同業，圖為Swift 5超輕薄筆電，搭載英特爾第十代處理器。 王郁倫攝影

工廠復工率6成，貨車「跨省換人開」拖長供應鏈

陳俊聖指出，中國代工廠開始恢復生產，可工作人力逐漸到位，不計算隔鄰人口，2月18日復工率已經回到60%，不過產出尚未到達60%水準，仍在慢慢恢復。宏碁目前除武漢辦公室，其餘地區都有上班，照規定輪班。

不過儘管代工廠復工速度快，但物流反而比較讓人困擾，主要是根據法令，限制人員跨省流動，「司機跨省必須換人開」，導致本來開幾小時可到的貨運，現在可能要幾天才能抵達，成品運往港口比往常緩慢。

評英特爾CPU缺貨：新10奈米產品推出後改善

在零組件供貨方面，陳俊聖說，宏碁關鍵零組件及成品存貨樂觀，預估不進新料，用庫存都能支持到第二季中旬。不僅關鍵零件供應沒有問題、不會缺貨，非關鍵零件如包材及機殼，則需求大於供給，還不至於斷鏈。

武漢肺炎疫情爆發前，英特爾10奈米處理器缺貨問題是電腦產業最大困擾，陳俊聖指出，2019年宏碁營收衰退，主要也受處理器缺貨干擾，12月剛好有大批處理器到貨，導致月出貨衝上232億元，今年1月相對顯得衰退。

宏碁將於2020年1月推Planet 9電競社交平台 王郁倫攝影

宏碁1月營收135億元，年減18.64%，也比2019年12月下滑41%，創165個月新低。

陳俊聖曾任英特爾副總裁，他觀察英特爾處理器缺貨主要是10奈米製程轉換不夠順暢，今年在推出第二代10奈米新品後，表現就會漸入佳境。

下半年展望：需求將報復性反彈

展望今年整體業績，陳俊聖首先強調中國市場占宏碁營收占比不到10%，對首季業績會有影響，但衝擊有限；其次，中國個人電腦市場中，消費性電腦出現宅經濟效應，尤其電商買氣很不錯，反而是商用市場因中國標案遞延，影響是較大的部分。

陳俊聖認為，武漢肺炎對消費市場的需求衝擊只是短暫效應，一般而言下半年才是旺季，業績會比上半年好，今年若後續肺炎疫情控制得當，上下半年表現差距會更極端，甚至電子產業的需求在下半年不排除呈現報復性反彈。

宏碁發表ConceptD創作者電腦，看好成長性高於電競電腦。 acer

整體而言，他認為創作者電腦成長率會比電競電腦要高，而電競跟超薄筆電表現也會優於同業，而Planet 9電競社群平台長期可以帶來正面發展，另外熱賣的Switch總代理展機也規劃3月登錄興櫃，成為集團小金雞。

責任編輯：陳映璇