悠遊卡的電支服務「悠遊付」即將在三月正式上線，緊接著七月開通跨境支付，在日本也能刷悠遊卡、悠遊聯名卡消費。

人手一張的悠遊卡，終於要走出台灣。悠遊卡表示，預計在七月就能在日本使用悠遊卡、悠遊聯名卡消費，手機上就能直接加值，並使用日幣扣款；此外，電支服務「悠遊付」即將在三月完成封測上線。

「電支」、「跨境」成為陳亭如接任悠遊卡董事長滿一周年，帶領20歲悠遊卡轉型的關鍵成績。

悠遊付三月正式開通，手機就能直接搭捷運

悠遊卡電子支付「悠遊付」，是陳亭如接任總經理以來推動轉型的重點業務。去年取得電子支付執照後，歷經10個月的努力，在去年12月，對外募集500位民眾加入封測，悠遊卡表示，預計將在三月份正式對一般用戶開通。

民眾只要下載「Easy Wallet」App，綁定本來持有悠遊卡的序號，就能將卡片所有功能虛擬化，開通「悠遊付」功能。主要帶來體驗上的改變有兩個。第一：可以直接在手機上儲值；第二：使用場景更多元。

悠遊付預計將在三月份正式對一般用戶開通。 悠遊卡公司

民眾可以綁定第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行，這八家銀行的台幣帳戶儲值，儲值金額以Token代碼化放在雲端，安全性比起卡片高出許多，交易金額、儲值上限也都比悠遊卡高。

卡片因為虛擬化，所有過往悠遊卡支援交易的通路，都可以直接出示手機上的QR Code掃碼付款。不過雙北捷運、雙北公車、Youbike及淡海輕軌，因為票閘沒有安裝QR Code掃碼器，搭乘時，只要持有Android系統具NFC功能的手機，在安裝「Easy Wallet」後，可以直接用感應的方式搭車，不用再擔心找不到悠遊卡的窘境。

悠遊卡 悠遊付 單筆交易金額上限 1 千元 5 萬元 最高儲值上限 1 萬元 5 萬元 儲值方式 ● 透過連結帳戶或悠遊聯名卡自動加值



● 餘額低於 100 元時進行自動加值



● 自動加值金額為 500 元或其倍數 ● 透過銀行帳戶手動儲值



● 餘額低於自行設定之錢包餘額時，透過銀行帳戶逕行自動儲值



● 自動儲值金額為 100 元或其倍數 使用上限 3 千元／單日 30 萬元／單月 (含轉帳) 交易方式 感應交易 ● 線上交易



● 線下掃碼交易(QR Code)

首波鎖定日本，跨境服務七月開通

台灣悠遊卡也終於開通「跨境支付」，據了解，本周一陳亭如親自飛往沖繩那霸，與琉球銀行完成簽約，預計7月就可以在日本沖繩使用悠遊卡消費。

去年四月，金管會公布電支跨境合作辦法，開放台灣電支機構能跟國外商家合作。向悠遊卡求證後，確定日前已經向主管機關申請辦理跨境業務，「不過因為涉及外幣清算業務，還在等待核准中。」預計在七月東京奧運開幕時，就能開通使用。

悠遊卡實現跨境後，能替消費者帶來哪些好處？

只要持有記名的悠遊卡、悠遊聯名卡，都可以在日本合作的通路感應卡片消費，結帳時會以日幣扣款。

一般悠遊卡可以綁定「悠遊付」功能，在手機上透過「Easy Wallet」綁定銀行帳戶儲值；而悠遊聯名卡當餘額不足時，會自動刷卡儲值，不需額外操作。

只要持有記名的悠遊卡、悠遊聯名卡，都可以在日本合作的通路感應卡片消費。 攝影 / 賀大新

民眾是否買單跨境服務，關鍵在於支援通路數是否足夠。悠遊卡表示，目前日本合作、推廣的通路都是由琉球銀行負責執行，由於本周才剛完成簽約，還無法透露具體數量。

國內行動支付龍頭LINE Pay、街口支付，日前都宣布進軍跨境支付，加上新加入的悠遊卡，等於國內三家用戶數最多的電支業者，都選擇將戰場從台灣延伸到日本，民眾未來赴日商旅，不必再擔心現金不足問題。

陳亭如帶領悠遊卡拚轉型

悠遊卡是電子票證老大哥，但轉型步調緩慢，目前流通卡數8,000萬，遠遠高出一卡通的2,000多萬張，但一卡通早在2018年9月，就與LINE合作搶先開通電支服務。

過去在永豐銀行服務的陳亭如，上任董事長以來，推動與三星合作的「Samsung Pay虛擬悠遊卡」、「悠遊付」、「跨境」三大關鍵業務，這三項服務也都將在今年陸續開通，逐步看見轉型成效。

過去在永豐銀行服務的陳亭如，上任董事長以來，推動與三星合作的「Samsung Pay虛擬悠遊卡」、「悠遊付」、「跨境」三大關鍵業務。 攝影 / 賀大新

即便悠遊卡擁有龐大用戶數，以及十多年來累積的龐大社會信任基礎，但並不表示悠遊付能夠獲得相對應的成功，要民眾改變使用行為，需要時間，更需要誘因。

目前悠遊付有兩大弱勢，首先，在超商、餐飲等實體通路上，與競爭對手高度重疊，此外，街口、LINE Pay甚至都已經支援線上網購、App內交易，多樣性仍不足。

另外，則是吸引消費使用誘因不足，陳亭如在《數位時代》專訪中曾說過，並不認同撒錢補貼的做法，如果悠遊付初期不採取補貼行銷，本來習慣使用卡片的用戶，不一定會買單改變使用習慣。

不過不能忽略的，是「悠遊付」擅長的交通領域，若用戶能開始習慣用手機扣款搭車，那麼悠遊付就很有機會加速推廣力道。

身為後進者的悠遊付，是否能成為2020年電支界的大黑馬？答案很快會揭曉。

責任編輯：陳映璇