旅行YJ是較為稀有，專攻「旅遊類型」的YouTuber，你對她也許有一樣的疑問：「旅遊YouTuber是不是真的能一直玩、一直爽？」

旅行YJ（以下簡稱YJ）是目前台灣較為稀少的「旅遊類型」YouTuber，初期專注在青年旅宿的開箱體驗，以她自己的話來說，是幫觀眾「開房間」的YouTuber。

也因為在旅遊領域的YouTuber較為稀少，自然蒙上一層神秘的面紗，但最讓外界好奇的也許是：旅遊類型的YouTuber是不是很爽，可以一直出去玩？

拍美照、一直玩？鏡頭下的旅遊YouTuber

原先對於旅遊YouTuber的想像，是她們只需要到目的地，拍幾段影片，外加幾張「網美型」照片就能交差了事，但因為《數位時代》採訪團隊過去剛好跟YJ一起出過差，親眼目睹她的工作現場，實在跟「爽」扯不上關係。

2019年YJ跟著一群港台媒體受邀前往日本拍攝幾間特殊的房源，整趟旅程中她要不斷跟媒體推擠、跟隨行人員確認每個房間的拍攝時間，並沒有YouTuber身分的特權，為獲得不受干擾的畫面，她還要想盡辦法第一個進入房間拍攝，得在30分鐘內多次更換不同的攝影設備，「以前我也只用一台設備拍，但後來要給觀眾更清楚的畫面，相機、GoPro、手機我都會用。」YJ說。

在該趟的出差中，為了給觀眾最詳細的房間開箱，在後面有大批媒體催促的情況下，YJ仍必須抓緊時間感受床軟不軟、廁所的水流大不大，形成一個很詭異的畫面：房門外有許多記者在等著進入房間拍攝，房間中卻有個人不疾不徐地在測試床是軟是硬。

也因為曾親眼目睹YJ的工作現場，更好奇一名為觀眾四處「開房間」的YouTuber，產製一支影片到底需要多少流程。

而這是YJ在整個專訪中，少數完全不需思考就能回答的問題：

「先刷遍訂房網站，找尋適合去體驗的房間，我現在很會刷訂房網站（搭配呵呵呵的笑聲），選好房間後，如果下午3點開放check in，2點就要先到，趁著沒有人、還有一點陽光的時候拍攝畫面。」

旅行YJ在體驗住宿結束後，不只會發表心得，還會有一張推薦指數表。 旅行YJ YouTube頻道

緊接著是一大串如同饒舌歌歌詞的to-do list：「要看大廳畫面、房間畫面、房間裡的設備、床的軟硬度、感受枕頭跟棉被、WIFI速度、空間的濕度、通風好不好、廁所乾不乾淨、水熱得快不快、熱水穩不穩定、水流大不大、插座在哪裡 ……。」

以為結束了嗎？

「拍完後，如果還有力氣就去附近拍美食影片，晚上回去體驗的旅館睡一天，隔天起床後要拍攝住宿心得。我覺得一定要真的住進去，不能只拍拍外面，不然怎麼跟觀眾交代。」旅行YJ說。然而以上都還不包含前置的腳本撰寫，後續的剪接、製作圖卡等工作。

YouTuber不是努力就能成功，還要很多的幸運

旅行YJ說：YouTuber這個職業不是努力就能成功，還要很多的幸運。 賀大新攝

為什麼當初要成為YouTuber，而且持續有動力做下去？

YJ的答案並不浪漫，沒有什麼感人的故事或命中注定的氛圍，選擇旅行成為頻道主軸，除了自己喜歡，也是因為剛好一支影片「中了」。

2016年YJ正在念大學時，碰上YouTube大崛起，她也試著加入，一開始從書評、美食、美妝到旅行，不斷嘗試拍攝自己的各種興趣，「那段時間很迷惘，不知道自己在幹嘛，而且打工的存款通通拿去買器材了。」YJ說，「要做YouTuber真的要有資金或是趁學生時期生活壓力還不大的時候多嘗試。」

到了大學畢業，YJ跟爸媽說要考研究所，一邊延續仍不知道未來在哪裡的YouTuber生涯。做著做著直到2017年一支「離台北車站超近的平價住宿」的影片打中了觀眾們的心，點閱率破10萬，創下她YouTuber人生的一個小里程碑，「前輩說中的東西就要一直做，所以從那時開始專攻青旅住宿這一塊，當然也是因為青旅我才住得起啦。」

看似終於找到一條明路，背後零收入的壓力卻沒有減少，只能不斷降低生活品質堅持住，所幸靠著較為稀有的住宿題材，YJ開始慢慢接到演講、業配。

「一直到接到業配，真正有收入的時候，才有一種『活下來了』的感覺。」她說，到現在爸媽偶爾還是會「噹」她研究所到底考到哪裡去了，但只要有新影片，爸媽還是會準時收看，「我媽還會去每個留言按讚！」她笑著說。

在業配方面，YJ為了保持評論的獨立性，並不太直接接旅宿業者的案子，「不然評論起來也很怪。」主要的業配來源大多是政府為了推廣觀光所推薦的在地旅宿，或者是住宿平台等。

現在，YJ的影片主題也已經慢慢不只是局限於青旅，開始往民宿、旅館、溫泉住宿，甚至是汽車旅館前進，不是她比較紅了就開始忘本，「成功的東西（旅行主題）要一直做，但要不斷更新新的版本，用各種不同的角度去包裝，不然大家真的會膩。」

舉例來說，2月中YJ找來阿滴英文，除了拍攝青旅開箱之外，還另外拍了一支「在青旅和美國人聊台灣政治」，以不同的角度包裝頻道的核心。甚至是青旅的開箱範圍也拓展到東京，「未來想要一邊介紹青旅，一邊環日。」YJ笑著說。

請YJ回顧這些年來成為YouTuber的心得，她數了數自己到底當了幾年YouTuber，從2016年至今共5年，她自己也嚇了一跳，「YouTuber這個職業不是努力就能成功，還要很多的幸運。」

幸運的不只是找到「旅遊」這個YJ自己喜歡，也受觀眾歡迎的主題，還包含了活得下去、家人的支持，以及遇到一路走來給予許多意見的貴人們，「只有200訂閱的時候，我就到處參加YouTuber課程，在我很不紅的時候，阿神（台灣唯4突破200萬訂閱YouTuber之一）、呱吉都很願意給我建議。」

現在YJ的訂閱數17萬，以數字來說並不是台灣最頂層的YouTuber，但就如同YJ在YouTube頻道的簡介中寫道：「分享旅行的美好，帶著大家一起忘卻現實的煩惱，享受這個世界的特別。」在YouTube的世界裡，她已經找到自己最特別的定位。

旅行YJ小檔案

以青旅住宿開箱起家，號稱專門「開房間」的YouTuber，目前訂閱數為17萬，總觀看數超過1,600萬次。

責任編輯：陳映璇