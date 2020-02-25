Uber將與廣告技術公司Adomni合作涉足廣告業務，未來將在合作車輛上加裝車頂燈箱廣告，首先於亞特蘭大、達拉斯、和鳳凰城等三個城市上路。

日前才喊出有機會在今年底開始獲利的Uber，由於之前的財報節節虧損，似乎讓Uber不得不積極擴展更多的收入來源。

Adomni

根據《AdWeek》報導，Uber將與廣告技術公司Adomni合作涉足廣告業務，未來將在合作車輛上加裝車頂燈箱廣告，目前計畫從亞特蘭大、達拉斯、和鳳凰城等三個城市首先上路，未來將拓展到其他城市。

在三個城市試點規劃期間，Uber會支付300美元（約台幣9,120元）的車頂燈箱安裝費用，合作司機每週出車超過20小時即可獲得100美元（約台幣3,040元）的補貼。待車頂燈箱廣告計畫正式上路之後，Uber將根據合作司機出車行駛的時間來支付廣告補貼費用。

車頂燈箱廣告的形式將根據車輛位置和出車時間，而有八秒鐘固定畫面或影音內容等兩種不同的呈現方式。

車頂燈箱廣告計畫將於4月1日起上路，Uber為此成立Uber OOH（戶外廣告）部門與廣告公司Adomni進行合作。

由於傳統計程車透過車頂、車身、或車內螢幕等廣告來增加收入由來已久，但Uber向計程車取法，跨入廣告領域來拓展收入來源，還是令人頗為意外。不過，無論如何，Uber從去年裁員的「節流」到今年想方設法增加收入的「開源」，一步步都是朝向2020年底實現盈利的目標前進。

和Uber同樣面臨虧損的競爭對手Lyft日前宣布，收購針對網路叫車服務進行廣告投放技術的新創公司Halo Cars，與Uber的策略不謀而合。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：AdWeek、Engadget