Uber公佈上季財報2019年全年虧損85億美元，但收入也在增長中，讓Uber有信心地表示有機會在年底開始獲利。

Uber公佈最新財報，2019年全年虧損85億美元，其中第四季的淨虧損為11億美元，少於第二季的52億元及第三季的12億元；第四季度的收入比去年同期成長37％，達到40億美元，優於去年第三季的30％。

Uber有信心表示，在今年重整業務後，將有機會在年底開始獲利。

叫車服務成長，Uber Eats持續虧損

整體而言，Uber的虧損仍巨大，雖然虧損數字在2019年持續趨緩，第四季虧損仍比去年同期8.87億美元多。但同一時間，他們收入也在增加，這對一間靠規模經濟生存的業者而言，並非全然壞事。

翻開財報來看，Uber的業績主要由乘車業務帶動，在第四季的出行次數超過19億次，同比增長28％，收入超過30億美元，比同期成長27％。相比之下，Uber的送餐業務Uber Eats則虧損4.61億美元，營收為7.34億美元。

乘客向Uber支付的總預訂額增長到181億美元，同比增長28％。Uber也解釋第四季虧損的11億美元中，有2.43億美元是基於股票薪酬。

挽回投資者信心，Uber執行長：2020年第四季開始盈利

近來，Uber受到來自投資者的巨大壓力，希望能停止巨額虧損並開始獲利。同為共享出行業的兩大廠商Uber和Lyft不約而同在去年完成IPO，也各自創下籌備過程中虧損金額記錄，且上市以來兩家公司都持續虧損，讓市場對於叫車平台的商業模式是否能持續穩健成長持懷疑態度，Uber甚至因為嚴重虧損，去年不得不裁員約1,000名。

Uber執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在財報會議上表示：「 不惜一切代價達成增長的時代已經過去，我們對於持續增長的收入感到滿意，且有信心在2020年第四季開始盈利，實現對股東的承諾。 」

此外，Uber也面臨來自監管單位的壓力，包括加州今年起開始實施的AB5法案，將Uber司機視為僱員而非獨立承包商，也增加Uber的營運成本；Uber在英國倫敦也遭交通監管部門指控營運模式威脅大眾安全，而被取消營運執照。

資料來源：New York Times、The Verge

責任編輯：陳映璇