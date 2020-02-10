Uber近日宣言將在2020年內轉虧為盈，多年來賠本換市佔的投資，似乎終於即將迎來採摘果實的那一刻。

上週，共享乘車巨頭Uber公佈2019年第四季財報結果時，信心滿滿地宣佈，他們計畫在今年底前轉虧為盈，結束長久以來賠錢換市佔的作法。

在發出轉虧為盈宣言的同時，Uber第四季虧損金額達11億美元，不僅比去年同期的8.87億美元有所增加，全年度虧損更是驚為天人的85億美元，這樣的數字似乎離營利相去甚遠。

然而，就在投資者似乎即將失去耐心前，Uber執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）卻大膽宣佈，2020年底前可以獲利，比過去設定的2021年目標還要提早了一年之多。

這邊的獲利是指單季獲利，Uber預期2020年調整後EBITDA整體虧損仍會達到12.5億至14.5億美元之，但對於每季都要虧上10多億美元的Uber，仍然是個很難想像的目標。

科斯洛沙希此言一出，Uber股價應聲上漲5%，分析師樂觀認為，雖然Uber上市之路相當坎坷，但共享乘車無疑是有獲利前景的行業，身為老大哥的Uber未來一片看好。

Uber上市初期表現平庸，股價不僅沒有如外界期望的直升雲霄，此後更緩慢跌落，一度只剩原先2/3的市值。不過從11月股價開始持續回升，如今終於恢復至IPO初期的價格水準。

乘車市場即將飽和，Uber種的果實快要可以摘了？

雖然Uber的虧損似乎不見降低，但營收卻呈現快速上升，同比成長37%達40.7億美元，顯示現在Uber的成長不必以更高的支出為代價，逐漸脫離砸大錢換訂單的行列。

過去Uber一直投入龐大資金換取市佔，不過這些年來Uber在許多市場的市占率已經快要達到飽和，從本季Uber乘車服務訂單數僅同比成長20%這點，可以看見這樣的趨勢。作為比較，Uber Eats訂單數同比成長73%，仍有相當大的成長空間。

Uber Eats目前仍呈現較嚴重的虧損，但按照乘車服務的發展軌跡，依舊未來可期。 JPstock via shutterstock

這些年如同一位勤懇農夫默默灌溉的Uber，終於要看見果樹開花結實的那一刻了。

當成長趨於和緩時，高投入便沒有太大的效益，只要縮減支出就能榨出利潤，因為屆時它將幾乎主導當地乘車市場，把用戶牢牢鞏固在他們的服務之內。

Uber Eats也處於Uber先前走過的路上，雖然短時間內還看不見Uber Eats成為一項獲利業務，即使Uber兌現諾言在2020年底前達成獲利，此時Uber Eats恐怕還是個虧錢事業，但從Uber乘車業務的變化來看，外送服務依舊未來可期。

具體而言，Uber在縮減支出上可能有哪些作法？科斯洛沙希透露，他們將減少投入於線上廣告的行銷支出，以及改善演算法增進車手與乘客的配對效率，增進服務的整體效率。

財報中並未單獨列出線上廣告的行銷支出多寡，不過第四季「銷售及行銷」支出達12.51億美元，是僅次於收入成本（Cost of Revenue）的開銷類別，若能大幅減少行銷費用，勢必能對轉虧為盈做出相當大的貢獻。

對業務做減法，Uber「斷捨離」難獲利地區服務

Uber對地區經營的「斷捨離」，這種業務上的「減法」是乘車巨頭控制成本另一重要方法。Uber對久攻不下的區域毫不戀戰，果斷撤退是減少開銷的重要手段。

他們對服務地區有個要求，就是只做第一或第二大的業者，否則不如不幹。過去Uber便在這個準則下，相繼出售中國、俄羅斯、東南亞的乘車業務，以及韓國的外送業務。

Uber 1月將印度外送業務出售予當地巨頭Zomato，不單為業務止血，同時也投資具有發展潛力的明日之星。 shutterstock

今年稍早，Uber再度售出印度的外送業務予當地競爭對手Zomato，換取該新創9.99%股份。出售業務表現上是個敗退象徵，對於視獲利為第一目標的投資者而言，這反倒是個明智的決定，出售印度外送業務的消息一出，Uber股價上漲約6%。

Zomato在印度外送市場擁有55%的市占率，Uber的退出也相當於投資於一間頗有前景的明日之星。在縮減業務之餘，Uber同時也聚焦於一些利潤率更佳的業務，例如更高乘車品質的Uber Comfort，或者與企業合作的乘車服務。

唯一需要關注的是，Uber為營利所做的任何決策，在納入長期眼光考量後，是否仍是一個正確的抉擇，還是為達成年底轉虧為盈所做的短視近利。

但至少，Uber目前沒有計畫對業務種類進行縮減，對於表現相對平淡的滑板車與腳踏車業務暫時也沒有縮減規模的跡象，同時財務長尼爾森．蔡（Nelson Chai）強調，Uber並沒有減少自動駕駛技術投資的打算。

無論有哪些手段，投資者最終看重的都是企業營利能力，Uber能否順利憑借縮減支出轉虧為盈，外界都在看。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Quartz、ArsTechnica、Fortune