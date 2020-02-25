武漢肺炎疫情為各行各業帶來輕重不一的影響。TiEA認為，網路電商適應度愈高的企業與民眾，應變力就愈強；疫情將加快產業向新經濟轉移。

武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）情勢嚴峻，各行各業都受到衝擊，電子商務、網路業者也不例外。

因此，近日台灣網路暨電子商務產業發展協會（Taiwan Internet E-commerce Association，TiEA）給兩點呼籲：第一國內各行各業宜利用防疫期間積極加速數位轉型。

第二，期盼連任的蔡英文總統盡快針對網路暨電子商務制定國家級戰略，改善政府管理破碎化、開放多元籌資管道，並整合跨部會力量，共同面對新科技的挑戰與新時代的巨變。

網路電商業受疫情衝擊不一，35%業者受巨大影響

為掌握2019年冠狀病毒疫情對產業影響，TiEA於2月中旬對近200個會員公司進行問卷調查。其中，認為疫情對營運無影響的會員占13%、有影響者占52%、影響巨大者占35%。

但不同於其他產業的哀鴻遍野，疫情對網路暨電子商務產業帶來的影響，依其應用領域與商業模式不同而各有好壞。

像是TiEA會員中的電子商務業者，訂單數皆持續飆高，這也反映在已上市櫃業者的股價上，尤以今年來大漲逾25%的momo富邦媒、逾20%的PChome網路家庭為最。

不過，露天拍賣也表示賣家因中國尚未完全復工而無法進貨，促銷活動力道變小、交易商品種類改變，但整體交易量仍見成長。同時，三立電電購也表示，目前缺貨情形仍在擴大中，憂心短期貨量補足不易，估計至少影響到今年六月。

另外，旅遊業者如雄獅旅遊、KKday與AsiaYo則因航班取消、景點關閉、各國入出境政策調整以及民眾防疫意識強烈而暫緩旅遊活動，業務受到衝擊。

根據TiEA的調查結果， 會員普遍認為在經過這次疫情之後，台灣政府、企業與民眾將會進一步認知到網路暨電子商務產業的重要性。

短期紓困非長遠之計，TiEA：各產業應加速向新經濟轉移

2003年SARS來襲時，實體活動與實體商店立刻感受到人潮萎縮的嚴厲考驗，疫情強迫人們思考網路與電子商務的可能性，TiEA理事長陳建弘表示，「現今網路暨電子商務業者已發展出更多的模式與工具，例如即時通訊、視訊會議、雲端儲存、開放資料、協作平台等等工具，可支持企業在新冠肺炎疫情的變局中，讓員工以WFH（work from home）的方式繼續營運。」

另外，還有餐點外送、遠距醫療、線上遊戲、電子書、串流音樂、OTT、網路教學系統等等，支持民眾在減少外出的防疫期間仍能採買生活所需、維持身心健康。

「網路電商適應度愈高的企業與民眾，應變力就愈強。疫情毫無疑問地將加快產業向新經濟轉移。 」陳建弘這樣認為。

目前，各界都高聲提出建言，例如防疫貸款、延期還款、降低利息、稅賦減免，甚至凍漲電費與基本工資等等，政府也立刻提出紓困和振興措施來因應。

不過，陳建弘認為，這些固然是短期救急辦法，並非長遠解決方案。「將應變疫情的預算用來鼓勵業者積極投入體質轉型計畫，發展基於數字、虛實融合與無人化的生產、經營與服務方式，才是根本之道。」他說。

因此，陳建弘表示，希望政府盡快將網路暨電子商務產業定位為國家級關鍵戰略產業，並指定網路電商新經濟之政府單一窗口，以及開放多元籌資管道，成為產業壯大的助力。

責任編輯：陳映璇