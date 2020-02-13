隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情擴散，在家工作、居家隔離，如何用遠距工作不影響工作正常進行？企業紛紛探討如何建置適合的遠端協作平台。

隨著新型冠狀病毒疫情擴散，嚴重影響兩岸三地多家企業返工的時間，甚至也有越來越多人被迫居家隔離，使得遠端工作（remote work）或在家工作（work from home）的員工突然增加。

事實上，近年來受到新南向政策、中美貿易戰等影響，許多企業都在多個城市地區布點以降低政治經濟因素的影響，因此已有越來越多企業建置支援員工遠端協作工具，以便於和各地同事或分公司保持溝通，確保散布各地的業務持續運轉，視為企業IT部署的重點。

根據VMware 2019年委托Vanson Bourne進行的《數位化員工體驗調查》顯示，78%的亞太地區受訪者希望能「更輕鬆地在辦公室以外工作」，可見滿足跨地區、跨平台、跨裝置的數位化員工體驗，已成為提升競爭力的關鍵。建置遠端協作平台或應用時，要考慮企業規模、使用需求、軟硬體規格等條件是否能滿足企業及員工的需求，讓企業IT環境既要可堪重負，也要未雨綢繆確保「業務持續營運計畫」的執行。

遠距協同工作，目前有哪些工具可以選擇？根據瞭解，目前主流工具根據使用目的，共可分統一終端管理（UEM）平台、企業溝通協作平台、視訊會議工具三大類別。

企業溝通協作平台

Microsoft Teams

因為 只要企業電腦擁有Office 365商務基本版以上即可使用 ，Microsoft Teams讓用戶熟悉的Office介面中，進行雲端文件存取、發起會議、日曆提醒、檔案分享、任務分工以及協同溝通等工作，而獲得不少企業用戶的青睞。Microsoft Teams強大的訊息分組分流功能，讓用戶在各種任務、職務不同的群組中，都可以將各種對話及各類文件透過頁籤妥善分類且便於查找，讓多方協作工作流程更加簡易順暢。

Slack

Slack

近日因獲得IBM全球35萬名員工使用，而一舉超越競爭對手Teams的Slack，受到矚目。雖然在延伸擴充功能上不及Microsoft Teams強大，但其 無人數上限、以訊息串為主軸並可另起討論區、以及自由串連應用程式與自訂化彈性等特色 ，獲得許多開發者及新創團隊的支持。

視訊會議工具

Zoom

由前Cisco副總Eric Yuan以Webex經驗打造的Zoom，不僅提供清晰、支援多人同時使用的視訊通話功能，若採用 大型建置商務方案最高可支援3千人上線，更可藉由圖文共享、電子白板功能讓線上會議討論更加簡單， 不僅可以SaaS形式對應不同硬體裝置，同時也能透過網頁版或App來連上，讓與會者能更方便跨地區進行線上會議。

Skype for Business

包含在Office 365商務基本版方案內的Skype for Business，承襲Skype簡易上手的使用介面，不僅 可對應最多可達250人同時加入會議使用需求，並且針對企業資訊安全提供加密保護，本身也同樣支援電子白板、螢幕畫面共享，或是透過虛擬雷射筆協助指示資料說明重點，另外也提供會議主持人管理與會者發言功能 。

統一終端管理平台

最後，由於遠程辦公需求激增，統一終端管理（UEM）平台正好可以透過數位化空間平台，讓員工在公司以外的地方， 輕鬆存取在公司伺服器上的文件，執行一般文書工作，或因職務所需的應用程式 。

VMware Workspace One

VMware Workspace ONE最重要的功能之一就是Horizon虛擬桌面解決方案，這個工具訴求幫企業 IT 部門提供精簡的方法維護交付、保護和管理 Windows 和 Linux 桌面及應用，所以員工可以隨時隨地使用任意設備開展工作。Horizon藉由即時複製（Instant Clone）、即時應用和用戶環境管理等技術， 25分鐘內便可新增上線10000個虛擬桌面 。此外，透過Blast傳輸協議降低頻寬消耗，維持遠端連線的體驗，且透過Horizon Apps在特定業務場景下僅需發布相關業務，實現更輕量化的實施部署和快速上線。

Citrix Workspace

Citrix的Virtual Apps及Desktops將所有使用者的系統與資料都放在後端，支援所有類型應用和桌面的交付，同時將資源服務化，讓員工隨時可以透過不同的電腦甚至Thin Client，不限網路環境，都可連線到企業內部來使用各種系統，此外 Remote PC方案提供現有PC桌面的遠端存取， 當企業員工需要被疏散或是臨時被要求遠端工作時，現有的IT架構也不會有支援上的問題 。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：VMware、VMware Workspace One

、Citrix Workspace、Microsoft Teams、Slack、Zoom、Skype for Business