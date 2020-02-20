振興券在疫情穩定後，是促進消費的重要催化劑，儘管目前政府尚未公布細則，《數位時代》先聚焦在餐飲、零售兩大領域，多方詢問業者的意見。

因應武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）所帶來的國內民生消費衝擊，行政院各部會都研擬產業紓困計畫，其中經濟部初步定案發放20億元的夜市商圈餐飲抵用券（振興抵用券），後續也確定藝文活動將納入折抵的使用範圍，使20億的預算有望再擴大規模。

經濟部於行政院院會上公布部分「夜市商圈餐飲抵用券（振興抵用券）」的細則。 行政院

目前抵用券的初步規劃，確定與馬英九政府時期直接能夠付款（類似現金券）的消費券不同，將採取「折價」的概念運作，舉例來說，消費者消費1,000元，抵用券就能使此次消費折20%，折抵200元，折抵部分由政府負擔。

但經濟部仍強調，抵用券的部分會在疫情穩定後發放，細節尚未確定，若是要一券通行所有夜市、商圈、餐飲與藝文活動，還是分門別類發放，又或者是否會採取電子支付的形式發放，仍在研擬中。

《數位時代》綜合餐飲與零售業者的意見，整理出對於振興券的三大建議：

1.折抵幅度、轉換效率需經過縝密計算。

2.若振興券確定以折抵的方式運作，還需考量免開發票的業者如何配合執行。

3.先付錢、後折扣的方式，效果有限，業者需有相關配套，才能發揮1+1>2的效果。

在政府正式公布振興券的細節時，不妨聽聽第一線台灣14萬家餐飲業者們及夜市代表怎麼說。

餐飲業：折扣轉換率需仔細估算，折抵門檻別太高

五都餐廳春節前後每週同店年比。 iCHEF

根據餐飲POS業者iCHEF發布的「新型冠狀病毒對餐飲景氣影響」報告中顯示，台灣五都（台北、新北、台中、台南、高雄）餐飲業營收在武漢肺炎爆發後，連續三週下滑7%以上，其中又以美式餐廳、中式餐廳等「聚會型」業者受較大影響。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，從過去SARS的經驗看來，在疫情結束後消費者的需求會回復，振興券有望扮演激勵民心的媒介，讓餐飲業者辛苦的時間稍稍縮短。 政府應該注重折扣轉換的效益 ，以餐飲業來說，折扣1元能帶來4元消費算是理想，若以20億的預算有望帶來80億的營收，這是政府希望能達到的數字嗎？在經濟部正式提供細則前，應經過仔細的估算與規劃。

程開佑也強調，餐飲業者與其花費心力關注振興券，更應該在疫情期間提升衛生品質，以及外帶與外送的競爭力，先替未來的反彈做好準備。

漢來美食則表示，樂見餐飲業者能納入振興券的範圍中，但重點仍是政府制定的規則是什麼，如果確定以折抵券的形式發送，會更關注折抵的幅度有多大。

佳世達集團旗下的餐飲零售POS業者益欣資訊表示，若振興券的制度設計是「消費者先付錢後折扣」的方式，擔心效果有限。比方2019年年底政府為了推廣電子支付，祭出4.4億元補貼給消費者於夜市商圈消費，但最終效果相當有限。

益欣資訊建議振興券的折抵門檻不要太高，舉例來說，買千折百的方案，消費者得呼朋引伴湊團消費，但若50元就能折抵，消費者買飲料便當也能立即有感。

此外也建議政府可以設立一個「總獎金池」，不限制消費者的折抵次數，但消費單筆折抵有上限，也就是說若設立3億元的折抵總額，用完為止，會刺激有意願的消費者更積極、盡快使用。

被高單價商品擠壓，夜市業者有不同看法

益欣資訊希望政府降低折抵門檻，讓消費者買便當、買飲料也有感。對此，夜市從業人員則擔心會被其他單價更高的產業吃掉折抵額度。

寧夏夜市自武漢肺炎以來，營收減少了3～4成，寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌認為，政府想提供誘因，刺激人們出來消費是一件好事，但如果規劃方式是「折扣券」，在夜市可能會有執行上的困難。

舉例來說，如果是服飾店，衣服賣500元折價100元、打8折，折扣還滿吸引人，但像夜市商品單價低，雞排打9折並沒有便宜太多。

因此，黃大昌認為比照去年的「夜市抵用券」，4張50元（200元）的面額直接折扣，消費者可能比較有感覺。特別是這些抵用券有期限，放著過期就沒有了，消費者不想浪費的話，就能促成整個商圈的消費。

零售業者：籌備折扣活動搭配振興券，達1+1>2的效果

除了餐飲業之外，零售業也因為消費者不願去人多的地方，受到直接衝擊。根據調查單位東方線上在近期公布的《新型冠狀病毒消費者調查》中指出，近60%的消費者會減少去百貨、購物中心等實體通路。

台北101商場內某一店家透露，以去（2019）年消費金額的比例來看，外籍客與本地客比例是4：6，今年統計的數字，外籍客比例已經跌到個位數，可見疫情的衝擊；至於另一家業者透露，目前來客數少了近7成，外籍客也從過去近5成的比重下滑到1成多，第一線銷售人員特別有感，雖然也有補救措施：聯繫客人、提供電話購物送貨到府的特殊服務，但依舊是緩不濟急。

擅長操作票券折扣的百貨業，欲搭配相關行銷活動達成加乘效果。 Richie Chan via shutterstock

針對政府欲推行振興券，身為台灣最重要的觀光景點之一，台北101官方表示，雖然細節以及實際發行的時間目前都尚未可知，但樂見其成，也將隨時關注政府的動向，希望能配合當時活動檔期，一起將政府的美意做到1+1>2的效果。

擅長操作票券折扣的百貨業，也有自己的看法，「武漢肺炎疫情爆發以來，的確衝擊了百貨來客數，尤其自年後開工日以來最為明顯，期間也會受到疫情趨緩或緊張而有所起伏，」遠東集團綜效暨零售規劃總部執行長李靜芳這樣說。

針對振興券，李靜芳從過去百貨營運經驗中分享了她的觀察： 消費者對於折扣券與現金抵用券的使用行為大有不同 。

她說，以百貨過去的經驗，品牌折扣券的兌回效益並不佳。若以現金抵用券直接回饋消費者，消費者會比較有感。

從李靜芳分享的百貨業經驗來看，經濟部初步確定將以折抵方式發送振興券，能發揮多少效果還需觀察。

李靜芳進一步分享，以百貨業界的促銷來說，除了以折扣吸引消費者上門外，消費滿一定金額還必須給予可抵用的現金抵用劵。藉此，才能提升消費者到其他專櫃消費的意願，整體來說，業者必須將折扣券與現金抵用券交叉運用，才能提升整體賣場業績。

另一方面，她也提到，在振興券的形式設計上，也要考量執行層面問題：業者、店家該如何與政府申請補貼金額？金額又該如何認定及控管？若發放折扣券，夜市無發票業者如何提供消費金額證明？這些發放及執行細節，都還必須更進一步規劃討論。

責任編輯：陳映璇