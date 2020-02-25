股神巴菲特本週讚譽蘋果是「世界上最棒的事業」，同時透露他入手了第一支智慧型手機，成為iPhone 11的使用者。

股神巴菲特（Warren Buffett）過去一直是傳統手機的忠實支持者，不過最近他終於擁抱智慧型手機，這位89歲投資巨擘的首選不是別人，正是蘋果最新推出的iPhone 11。

2019年的一場演講中，巴菲特曾透露他的手機是一支要價僅20美元的三星翻蓋手機SCH-U320，雖然曾有人贈送他一部iPhone X，但對於一位耄耋之年的長者來說，踏入智慧型手機的世界可不是件易事。

股神巴菲特本週聲稱，他告別了過去使用的翻蓋手機，擁抱蘋果新推出的iPhone 11。 ALDECAstock via shutterstock

不過，本週接受媒體訪問時，巴菲特提到他已經告別了過去那支翻蓋手機，正式改用蘋果去年9月所推出的iPhone 11，不過他坦承對於智慧型手機龐雜的功能不是很熟悉，目前仍幾乎當作一般的電話使用。

巴菲特：蘋果是最棒事業

巴菲特職掌的投資公司波克夏．海瑟威是蘋果大股東，上週末發布的年度股東信中顯示其截至2019年底擁有蘋果約5.7%股份，以蘋果現時（25日）1.3兆美元市值來看，價值達740億美元左右。

回顧2019年的表現，縱然面臨智慧型手機市場衰退的逆風，蘋果依舊繳出亮眼成績單，去年初至今股價成長超過100%。近日股東信也顯示，蘋果貢獻的分潤高居所有投資企業頂端。

蘋果去年一年股價成長超過100%，巴菲特稱這間引領3C產品風騷的科技巨頭，是世界上最棒的事業。 Art Silpakorn via shutterstock

即使近期因武漢肺炎風暴導致蘋果股價有所下滑，仍掩蓋不了引領3C領域潮流的巨頭閃耀。

向來對蘋果讚譽有加的巴菲特，本次也強調蘋果對公司來說不只是股票，而是項第三大的事業，「這可能是我所知最棒的事業（Business）。」同時聲稱對蘋果的投資僅次於保險及鐵路領域。

這位譽為「奧馬哈的先知」的投資之神，也在接受媒體訪問時，惋惜自己未能及早識出這匹潛力無窮的千里馬，應該更早買下蘋果這間公司。

投資大型企業為現時方向，股神未透露接班人口風

就在這則逸事發生前稍早，巴菲特發布2019年度的股東信，其中除了陳述波克夏．海瑟威過去一年的成績外，還提到這位股神在投資上的未來展望。

現在波克夏．海瑟威手握逾1,250億美元資金，他們會如何動用這筆錢，投資者們都在期待。外界希望巴菲特豪擲千金，創下足以在歷史添上一筆的大型收購。

但現況沒有想像中簡單，「我們一直在尋找新的業務。」巴菲特在信中寫道，「當我們發現適合的企業時，往往會買下其100%的股份，但符合條件的機會很少。」

同時他還將收購譬喻成一場婚姻，所有婚姻都起始於一場美好的婚禮，但後續的現實生活通常沒有婚前預想的那般美好，有時兩人如天作之合創造超乎預期的幸福，但有時美好的想像會立刻幻滅，而且往往是由收購者承擔風險。

因此暫時比起大張旗鼓收購整間公司，巴菲特更傾向於非控制性地入股大型企業，好比說蘋果就是目前波克夏．海瑟威的非控制性投資，其他類似的投資還包括美國銀行、可口可樂等。

另外，外界多年來更關注的是巴菲特未來的接班人，89歲的股神年事已高，其副手查理．孟格（Charles Thomas Munger）更是高達96歲，不免讓投資人心懷擔憂。

本次巴菲特依舊沒有透露口風。巴菲特曾表示短期內並沒有退休的計畫，僅告知對於接班人心中已經有了人選，並強調波克夏．海瑟威強悍的投資組合，以及能幹有為的高層，已對他與孟格退出前線有充足準備。

波克夏．海瑟威計畫在5月舉辦股東大會，屆時依照傳統所有與會者都有權就任何議題發表詢問，可以預見誰是巴菲特接班人，將再次成為會場上眾所矚目的焦點。

資料來源：CNBC、紐約時報、波克夏．海瑟威

責任編輯：陳映璇