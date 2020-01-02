法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）在去年11月以總計166億美元的代價吃下珠寶商Tiffany，其中巴菲特也是潛在併購者，為何最終股神沒出手？

美國投資大師華倫巴菲特（Warren Buffett）向來愛買被低估的價值股。然而，2019年美股狂飆，許多前景看好的企業如今都已貴得讓股神買不下手。珠寶商Tiffany & Co.就是其中一例。

與Tiffany淵源深，巴菲特曾買下2.5億美元公司債

英國金融時報12月31日引述未具名消息人士報導，Tiffany在接獲法國奢侈品牌LVMH的收購提議後， 曾詢問巴菲特等四名潛在併購者是否有接手意願，但卻遭到婉拒 。巴菲特稍晚證實了這項消息。這讓LVMH順利在2019年11月以166億美元（約新台幣4980億元）的代價吃下Tiffany 。

為巴菲特提供顧問的銀行家透露，巴菲特長期將Tiffany視為潛在併購標的，他曾於2008年全球爆發金融海嘯、Tiffany陷入困境之際，買進2.5億美元的Tiffany公司債。巴菲特掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，曾於30年前收購阿拉斯加珠寶商Borsheims，Tiffany本可跟Borsheims互相輝映。

心儀企業價格高漲，巴菲特投資走向保守

然而，許多具有成長性的企業，價格都已太過昂貴，巴菲特如今變得非常保守 。CNBC報導，巴菲特曾於2019年11月下旬以每股140美元、總價相當於50多億美元的價碼，打算併購炙手可熱的IT產品和服務通路商Tech Data。然而，私募股權基金阿波羅管(Apollo Global Management)只稍稍加碼至每股145美元(總價相當於51.4億美元)就成功橫刀奪愛。

巴菲特在2015年支付320億美元併購美國航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts Corp.之後，至今未曾進行過任何大型併購案，而波克夏的現金部位也一路累積至1,282億美元。

波克夏雖在2019年4月砸下100億美元投資美國石油和天然氣勘探商Occidental Petroleum Corp.，但主要是看上8%的特別股股息。

華爾街日報、barron‘s.com、CNBC報導，巴菲特2019年2月23日曾在給股東的信函上透露，許多股票的市價、已遠超過波克夏能整個買下的價格。巴菲特表示，未來幾年，波克夏希望把手上過多的流動性，投入該公司將永久持有的企業。不過，近期內，能這麼做的機會並不多：長期前景良好的企業，價格已突破天際。

巴菲特在最新一期股東年度信函上也說，「擁有良好長期前景的企業，都已來到天價。」他之前就一再抱怨， 自己喜愛的公司已超出合理價太多，這有部分是因為私募股權基金爭著搶購的關係 。

部分波克夏股東認同巴菲特作法。金融時報報導，Smead Capital Management創辦人Bill Smead指出，波克夏坐擁龐大現金，巴菲特的確有謹慎行事的餘裕。等到巴菲特開始運用這筆現金之後，股東將有望從中獲取龐大利益。

本文授權轉載自：MoneyDJ

責任編輯：陳映璇