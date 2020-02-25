疫情爆發後，除了站在前線的醫護人員，還有政府各部門的小編為大家傳遞正確資訊，那哪個部門粉專的平均按讚、留言和分享數最多呢？

武漢肺炎的疫情爆發，站在防疫第一線的除了醫護人員，還有政府部門的小編。由於民眾對疫情感到恐慌，不少政府部門的粉專也成為傳遞正確資訊的最佳窗口。

從1月20日中央流行疫情指揮中心成立的那天到2月18日，到底哪個部門的小編防疫的最賣力呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》，分析各部門粉專的平均按讚、留言和分享數，看看哪個單位的小編動作最快！

No.10 財政部

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒）的疫情延燒，行政院第一時間禁止國人將口罩出口，國人自用也有限制，一人只能帶五盒。初期口罩禁出口政策引起爭議，財政部小編也製作圖表解釋台灣口罩的進出口數據，同時也積極宣導關務署沒收口罩是來真的！

貼文則數：33

平均按讚數：1,777

平均留言數：37

平均分享數：372

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No.9 外交部

中國目前是武漢肺炎的重災區，因此台灣目前已經暫緩中港澳的旅客入境。另外因為台灣的防疫有成效，也讓各國力挺台灣加入WHO。外交部小編除了在Facebook感謝各國發聲，同時也積極宣導目前的入境限制，引起不少網友共鳴。

貼文則數：35

平均按讚數：4,256

平均留言數：81

平均分享數：306

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No.8 內政部

從中港澳返台的人必須居家隔離檢疫，但卻一直傳出有人在居家隔離期間趴趴走，引起社會恐慌。內政部小編則用近期爆紅的台劇《想見你》當梗，提醒大家居家隔離不能外出，否則警察們接獲通報後就會以重大刑案規格協尋！

貼文則數：39

平均按讚數：3,758

平均留言數：118

平均分享數：527

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No.7 國防部

為了應付口罩搶購潮，政府除了徵用口罩工廠的存貨，也加開產線增加產量，國防部更派國軍到工廠協助。這段期間內國防部較為熱門的貼文，則是麗星郵輪寶瓶星號停靠基隆港，國防部派遣陸軍33化學兵群官兵協助接駁車輛消毒，小編的照片讓不少網友表示感謝，更留言認同化學兵的重要。

貼文則數：14

平均按讚數：6,027

平均留言數：232

平均分享數：229

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No.6 疾病管制署

武漢肺炎爆發後，疾管署小編可說是站在防疫的第一線，將近一個月內，就有106則貼文。除了疫情的即時動態、實用正確的防疫資訊，疾管署較為熱門的貼文則是第一個確診個案康復出院後的手寫信，溫馨的內容帶來不少正面能量，也讓網友湧入留言，感謝第一線防疫醫護人員的辛苦付出。

貼文則數：106

平均按讚數：3,413

平均留言數：226

平均分享數：497

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No.5 海洋委員會

海洋委員會除了還有海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院，海洋委員會除了轉貼各部門的防疫訊息，最重要的是從防止病毒從海岸線飄洋過海而來！海洋委員會的小編時常用漫畫風格的圖片發文，讓不少網友覺得活潑有趣。

貼文則數：18

平均按讚數：6,544

平均留言數：202

平均分享數：769

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No.4 教育部

教育部的Facebook粉專一直都有不少創意文案，在防疫期間，除了最多人關注的延後開學訊息，教育部也整理了從過去到現在的台灣防疫勇士，還用行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中的外型，kuso前偶像團體Energy的歌「放手」鼓勵大家洗手，笑翻網友。

貼文則數：19

平均按讚數：6,742

平均留言數：285

平均分享數：1,984

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No.3 經濟部

武漢肺炎導致全台口罩大缺貨，經濟部的粉專也成為網友們想知道口罩數量、產量的平台。經濟部粉專近期最多人迴響的貼文，則是口罩新產線交機中的影片。有不少網友看到產量增加很開心，但也有不少網友留言希望後續買口罩能更輕鬆。

貼文則數：47

平均按讚數：7,983

平均留言數：308

平均分享數：1,754

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No.2衛生福利部

衛福部長陳時中因為武漢肺炎爆紅，瞬間成為全台知名的政治人物。除了因為天天出現在螢幕前說明疫情，被網友要求「快去睡」，台商包機返台後出現確診案例，陳時中在記者會上落淚，更讓網友衝進衛福部粉專打氣，這也是衛福部粉專近期最熱的貼文。

貼文則數：223

平均按讚數：8,492

平均留言數：634

平均分享數：821

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No.1 海巡署長室

在防疫期間Facebook粉專互動績效最好的，是海巡署長室！事實上海巡署長室近期因為拍賣盜抽砂船，購買版權圖片的貼文爆紅，在防疫的貼文上也有許多有趣的操作。像是有網友在Facebook說自己偷渡來台散播「武漢肺炎病毒」，海巡署長室則用網路常見的梗圖澄清這絕對是幻想文，引起網友熱議。

至於跟防疫相關的最熱門貼文，則是海巡署查緝到有人想走私「195箱N95口罩」，讓網友相當憤怒！

貼文則數：33

平均按讚數：18,400

平均留言數：511

平均分享數：1,364

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

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