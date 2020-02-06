口罩哪裡買？健保署提供了「特約藥局與成人、兒童口罩庫存數量查詢系統開放資料」，包含官方系統在內，目前已有超過18種工具（數量增加中）能提供民眾使用。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（6日）上午9點鐘正式上線實名制口罩販售，民眾須至健保特約藥局購買口罩，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

網頁地圖、APP、LINE bot⋯⋯善用18種工具買口罩！

由於健保署提供了「特約藥局與成人、兒童口罩庫存數量查詢系統開放資料」，零時政府g0v.tw在共筆平台HackMD整理出口罩供需資訊平台，鼓勵各界上傳自己開發的服務，包含政府官方系統在內，目前已有超過18種工具（數量增加中）能提供民眾使用。

雖然在口罩實名制上路第一天有不少服務都爆量，但經《數位時代》測試與分類整理，民眾仍可自行「分流」，從中選擇習慣的管道尋找購買口罩地點：

網頁查詢、地圖服務

多數地圖服務需讓瀏覽器確認使用者位置，能自動搜尋周圍藥局與剩餘口罩數量。

1. 健保署口罩庫存查詢

2. 健保特約藥局地圖 by getchee

3. Leaflet map with 藥局資料 by kuro

4. 特約藥局地圖 by Pupu（Dotnet）

5. 口罩地圖 by 好想工作室

藥局口罩採購地圖 by kiang

6. 藥局口罩採購地圖 by kiang

7. 健保特約藥局與衛生所地圖 by Kevin Chou（目前顯示錯誤，無法使用）

8. 口罩供需即時資訊查詢 by 昭惠實業股份有限公司

9. 找口罩 Mask Finder by 順發電腦股份有限公司

ChatBot

10. LINE@疾管家 DeepQ

11. 還有口罩嗎（LINE ChatBot） by Eric WU

12. 口罩哪裡買（LINE ChatBot）by funtuan

13. 敗口罩（LINE ChatBot）by Ian Chen

14. 高雄金城武（LINE ChatBot）by Daniel Wang

15. 台灣口罩藥局查詢（Telegram ChatBot）by neo

16. 防疫機器人 APMIC OpenTalk

APP

17. 全民健保行動快易通

AR地圖

18. AR版健保特約藥局與鄉鎮衛生所 by marq+

再次提醒，買口罩時需出示健保卡，每人每張證（卡）可購買2片口罩，且7天內不能重複購買。

已有健保卡者，請持健保卡至健保特約藥局購買。

無健保卡者，請儘速辦理加保手續或補換發健保卡後，持健保卡購買。

尚未加保者，請持身分證或戶口名簿購買。

身分證字號末碼雙號者（0、2、4、6、8）於每週二、四、六購買；單號者（1、3、5、7、9）可於每週一、三、五購買；週日則開放皆可購買。但千萬不要囤積口罩，把機會讓給更需要的人。

責任編輯：蕭閔云