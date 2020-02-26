香港因疫情以及數月以來的反政府抗議活動，導致經濟嚴重受創，為了因應目前危機，香港財政司司長陳茂波宣布一系列紓困措施。

為應對香港面臨的經濟危機，香港財政司司長陳茂波在新一份財政預算中，宣布一系列紓困措施，包含「直升機撒錢」政策，向18歲或以上的香港永久性居民發放港幣1萬元（約新台幣3.9萬元）。

陳茂波指出，這一政策一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。預計措施可惠及約700萬人，涉及約港幣710億元（約新台幣2,767億元）開支。政府會在立法會撥款後，盡快公布計畫細節。

港股今天早盤大幅開低，跌幅約1.5％，但隨後跌幅縮減。在陳茂波發表預算後，跌幅繼續減少，午盤跌幅減至0.5％。

目前，受武漢肺炎疫情影響以及數月以來的反政府抗議活動，使香港經濟遭受重創。城市消費低迷，零售額急劇下降。

鉅亨網

陳茂波公布今年經濟成長的官方預測， 介於－1.5％至0.5％之間，並確認2019年為萎縮1.2％ 。

陳茂波表示，雖然發放現金計畫涉及大額公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。他認為，在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共開支方面加大力度，刺激經濟，與市民共渡時艱。

預算案中還包括多項措施，包括寬減2019／20課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。

此外，政府也將為企業提供紓緩措施，包括由政府提供100％擔保的低息貸款，最高限額為200萬港元（約新台778萬幣元）。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網