台灣官方宣布，因應疫情，針對無薪假補貼上看每月1.1萬元，防疫隔離補貼每日800~1,000元。

武漢肺炎疫情蔓延，衝擊各產業發展，各國政府也相繼發佈補貼方案，期望減緩衝擊。昨（26）日香港政府才公布「直升機撒錢」政策，向18歲以上市民發放港幣1萬元（約新台幣3.9萬元），藉此帶動消費、振興經濟，今（27）日台灣政府也公告了抗疫期間相關補貼政策。

勞動部針對無薪假勞工也提出補貼方案，衛福針對防疫隔離假無薪14天，給予補貼。

台灣官方宣布，因應疫情，針對無薪假補貼上看每月1.1萬元，防疫隔離補貼每日800~1,000元。 shutterstock

由於無薪假人口數激增，勞動部27日宣佈利用就業安心基金編列10億元「安心就業計畫」針對受疫情衝擊產業，被迫放無薪假員工，補貼5成薪資短少差額，該部分薪資差額會以投保薪資為基準計算，最高能補貼1.1萬元，最長可領3個月。

究竟該如何補貼？由於勞動部規定，放無薪假員工每月仍必須領取基本工資，目前法定基本工資為2.38萬元，依照員工投保金額N，兩者差額（N-2.38萬元）的一半，即為安心就業計畫補助額，以最高投保上限4.58萬元計算，政府補貼1.1萬元。勞動部表示將會在3月公布詳細補貼計畫。

編按：最高無薪假補貼計算，以勞保投保薪資上限4.58萬元，減去最低基本工資2.38萬元後，除二為1.1萬元。

放無薪假的勞工，也能參加 職訓補助 ，每小時能獲得158元補貼，單月最高1.89萬元，但不能跟安心就業方案一起領。

另外勞動部也有「 安穩僱用計畫 」，雇主僱用失業30天以上的非自願性離職勞工，每雇1人可獲得5,000元補貼，總預算6億元。

另外針對隔離防疫假，衛福部27日也宣佈因武漢肺炎 居家隔離、檢疫及請照顧防疫假家長 的防疫補償，根據不低於基本工資計算，初估 每人每日約領800～1,000元 ，最多可領14天，實際金額將於3月中宣佈。衛福部表示，目前居家隔離中約一萬人，另有約兩萬人已隔離期滿，至於補貼政策是否追溯，尚未公布。

針對居家隔離、檢疫及請照顧防疫假家長，初估每人每日約可領800～1,000元 ，實際金額將於3月中宣佈。 GOLFX via shutterstock

衛福部指出，當年SARS疫情補償金是每日500元起，平均實領750元，這次以13萬人次，每人1,000元寬列計算14天隔離補償費18.2億預算，但領取前提是防疫假未領薪。

責任編輯：蕭閔云