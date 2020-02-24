全聯宣布，執行長謝健南將升任副董事長，而現任營運長蔡篤昌則升任總經理。這意味著數位轉型大將謝健南將退居二線，由蔡篤昌來負責整體營運業務。

超市龍頭全聯24日宣布，面對下一個20年的挑戰，他們將啟動新的「20+20」計畫，除了加速數位轉型的布局以外，董事長林敏雄更宣布新的人事布局，將由現任執行長謝健南擔任副董事長一職，負責企業規畫方向及後端集團資源平台的架設，而現任營運長蔡篤昌則升任總經理，負責整體營運相關業務，也將擔任起主要的對外發言角色。

超市龍頭全聯目前的三大支柱：（左起）新任副董事長謝健南、董事長林敏雄、新任總經理蔡篤昌。 蔣曜宇攝影

謝健南早就找林敏雄談過，想讓中高階主管有更多發揮空間

事實上，此舉不乏有謝健南將退居二線的意味。全聯表示，謝健南已屆65歲，他本人很早之前就有跟林敏雄討論過職位調整一事，認為65歲的主管需要對內建立一個示範，意即讓中高階主管有更多發揮的空間。

因此，未來謝健南將卸下對外發言的角色，更專精於後端系統的建置，讓公司內部營運的SOP可以跟上全聯的數位轉型進程。而 蔡篤昌升任總經理，也意味著他將扛起更大的責任，全權處理公司整體營運業務。

蔡篤昌操盤的「集印花換購」活動，成功打進台灣家庭

蔡篤昌過去曾任康是美總經理、台灣無印良品總經理及統一超商行銷群總經理，並曾於2015年獲選《經理人》月刊的Super MVP。他於2014年加入全聯時本任職總經理，但在2016年謝健南加入團隊後出任營運長。如今他回鍋總經理的位置，權力及責任都比四年前還要大。

過去五年來，蔡篤昌經歷全聯快速成長的爆發期，而他所操盤的「全店集印花換購」活動，也被視為是全聯的主要成長動能之一。蔡篤昌透過國際知名廚具品牌的商品換購抓牢婆媽心，不僅帶動業績成長1到2成，累計換購超過220萬件鍋具、200萬件刀具和80萬件小家電，也讓全聯換購活動深入民眾生活中——全台約883萬戶家庭裡，平均每四個家庭，就有一戶有全聯的鍋子。

蔡篤昌經歷全聯快速成長的爆發期，他所操盤的「全店集印花換購」活動，也被視為是全聯的主要成長動能之一。 本報資料

全聯並表示，在蔡篤昌及謝健南升任新職位以後，原先的執行長、營運長兩個位置將不會再另外替補。

謝健南後續目標：革新後端營運系統

人事異動之後，蔡篤昌將挑起全聯數位轉型的重擔，而謝健南也不得閒下來，因為客戶服務端跑得快，內部營運端也要跟得上來。

過去一年來，全聯接連祭出「數位轉型三部曲」當中的自有支付「PX Pay」及行動電商「PX Go!」，今年年中最後一隻箭「實體電商」也將到位，不僅創下不到一年晉升台灣第三大支付的紀錄，也為國內超市業者立下新的標竿。而全聯的店面擴展速度也快馬加鞭，目前已累積超過1,000家，去年更創下1,300億元業績的新高紀錄。

謝健南退居二線後，將專心於後端系統包含物流、集團資源平台等項目的建立。 全聯

然而，消費者端的數位服務雖然發展快速，內部營運端的系統卻也隨著服務拓展、公司擴大而需要更新。全聯表示，目前在執行上確實還是有一些比較卡的地方，例如宅配服務的訂貨及運送的模式，也希望能透過系統優化，簡化流程，同時也讓新人可以更快上手，減少訓練所花的時間、人力成本。

2016年謝健南剛來到全聯時，許多物流、資訊及集團平台系統的制度就是由他建立起來的。未來將營運的重責大任交棒給蔡篤昌後，他計畫更專心投入於這些後端系統的優化上。全聯指出，今年他們預計再拓展約60間店，隨著公司規模不斷擴大，謝健南仍舊有許多任務必須完成。

責任編輯：林美欣