Panasonic才剛聲稱特斯拉車用電池事業首見盈餘，如今卻傳出與特斯拉在太陽能電池上的合作生變，將退出這塊市場。

Panasonic 2月初才發布「特斯拉車用電池事業」首見盈餘的喜報，不出1個月，與特斯拉在太陽能電池合作方面卻出現變數。

Panasonic攜手特斯拉2016年宣佈成立合資公司，於紐約的超級工廠（Gigafactory 2）合作生產太陽能電池，並為此投資300億日圓資金，然而這項事業的發展似乎不太順遂，如今傳出兩者打算結束合作計畫。

規格無法滿足特斯拉要求，Panasonic中止合作撤離太陽能電池業務

雖然合作至今已有多年時間，實際上特斯拉太陽能板採用Panasonic製電池的數量屈指可數，數年過去依舊未能獲利的情況下，從消費性電子向零組件轉換跑道Panasonic決定從太陽能業務撤退。

至於Panasonic太陽能電池一直無法獲特斯拉青睞的原因，在於規格上難滿足其需求。特斯拉的Solar Roof外觀看似黑色屋瓦，是款兼具設計與性能的太陽能產品。

但Panasonic礙於技術限制，在發電效率與外觀陷入兩難的境地，若要達到Solar Roof所需效率，就無法符合其外觀上的要求。因此這些年來，Solar Roof大多採用中國企業生產的太陽能電池，Panasonic在超級工廠生產的電池，則轉銷日本國內的建築業者。

雖然Panasonic與特斯拉在太陽能電池上無緣繼續合作，不過兩者在車用電池上的夥伴關係不會因此生變，位於內華達州的超級工廠（Gigafactory）將繼續攜手生產特斯拉電池。

另外，根據紐約市政府的聲明，特斯拉表示Panasonic的退出不會對超級工廠的營運造成影響。紐約超級工廠在建造之際曾獲得地方政府補助，因此在僱用當地員工人數等方面有所要求，否則將面臨高昂的罰款。

太陽能電池是特斯拉僅次於電動車的第二大業務，特斯拉能源事業在2019年創造了15.3億美元的營收，占整體收入約6%。在電動車生產尚未步上軌道的此刻，特斯拉在能源事業上的佈局更受到外界關注。

技術、價格跟不上中國企業，Panasonic電池事業敗象顯露

Panasonic的太陽能事業從2011年將三洋的相關業務納入麾下後開始，隨著中國能源企業的崛起，這間有著百年歷史的日本電器巨頭，無論在技術力、價格都漸漸無法與競爭者匹敵，好幾年前就已陷入虧損。

2019年時，Panasonic更將位於馬來西亞的太陽能電池工廠、研究部門出售給中國太陽能公司鈞石能源，如今從太陽能業務撤退或許不是太令人意外。

日媒《日經》指出，Panasonic計畫透過關閉利用率不足的生產線來降低成本，剛轉換跑道的Panasonic正急於創造利潤，因此縮減虧損事業成為他們的首要任務，而既有的客戶則計畫以鈞石能源的電池作為代替。

隨著上海廠開始運轉，特斯拉也尋求Panasonic以外的業者為其車輛供應電池。 路透社

另外，儘管Panasonic與特斯拉在車用電池上的合作，不因太陽能電池協力破局受到影響，Panasonic獨占特斯拉訂單的時代也即將告終， 隨著上海超級工廠的落成，特斯拉宣佈與中國寧德時代、韓國LG化學達成電池供應合作 。

Panasonic與Toyota近期宣佈合組車用電池公司，特斯拉這個舉動或許就是促成關鍵之一，無法再安於仰賴單一客戶。各方競爭者的環伺下，即使Panasonic車用電池業務成功轉虧為盈，後續情勢仍不容太過樂觀。

責任編輯：陳映璇

資料來源：日經、Reuter