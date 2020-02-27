Riot Games與台灣大哥大結盟，背後包含許多意義，第一是台灣大哥大切入新的業務發展；第二是Riot與Garena間的關係是否受到影響。

Riot Games與台灣大哥大於今（27）日宣佈結盟，將共同發行遊戲《符文大地傳說》。

《符文大地傳說》是一款以《英雄聯盟》宇宙為背景，可免費遊玩的線上集換式卡牌遊戲，將在今年於PC和手機平台推出。

Riot表示：不影響與Garena的《英雄聯盟》合作

透過《符文大地傳說》，Riot Games將首次為東南亞和台港澳帶來完整的Riot遊戲體驗。

多年以來，Riot Games最知名的遊戲《英雄聯盟》過去由Garena代理，東南亞與台港澳的玩家需透過Garena的登入器與帳號才能玩，但不用另外申請Riot帳號。

《符文大地傳說》與台灣大哥大合作後，台港澳地區的玩家們能與其他地區（歐美）玩家享有同樣的遊戲體驗，包括Riot帳號系統、伺服器和軟硬體設施。Riot也直接管理遊戲內容和商品定價；與此同時，台灣大哥大將著力在當地舉辦活動，促進玩家社群的成長。

「能與台灣大哥大攜手合作，將《符文大地傳說》呈現給台港澳的玩家，我們感到相當興奮。為此我們進行為期數月的評估，來尋覓願意從基礎開始建立優質玩家體驗、與我們有志一同的合作夥伴。」Riot Games東南亞總經理Justin Hulog說。

台灣大哥大總經理林之晨則說：「台灣大哥大能與Riot Games合作，為台港澳的玩家帶來絕佳遊戲體驗，我們與有榮焉，本公司與Riot Games將展開長期合作關係，同心協力為玩家帶來世界級的服務體驗。」

同時台灣大哥大也提到，本次合作將是為台灣大佈局5G、跨足電競遊戲邁出第一步，未來更將打造電競上下游產業鏈生態系。

Riot Games也表示，會保持與東南亞和台港澳所有夥伴的合作關係，並會繼續支持Garena在上述地區《英雄聯盟》PC版的營運。而《數位時代》聯繫Garena，其表示不針對此事件發表評論。

切入卡牌遊戲市場，Riot不再是「單一遊戲公司」

Riot Games在《英雄聯盟》推出10週年時，一口氣推出多款遊戲的計劃案，卡牌遊戲《符文大地傳說》即是其中之一，其他還有《英雄聯盟》手遊版（英雄聯盟：激鬥峽谷）、經營遊戲《英雄聯盟電競經理人》以及正在開發的格鬥遊戲、射擊遊戲等。

《符文大地》是基於《英雄聯盟》世界觀所開發的卡牌遊戲。 Riot Games

《符文大地傳說》，會同步登上PC與手遊，環境、故事設定也以原本的《英雄聯盟》為主軸。卡牌遊戲市場從《魔法風雲會》、暴雪的《爐石戰記》以來，都一再證明吸金能力，《符文大地傳說》雖然細部的資訊公布仍有限，但有望為Riot Games除了《英雄聯盟》之外，帶來更多元的營收來源。

責任編輯：陳映璇