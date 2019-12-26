台灣限定的《Garena傳說對決》X GU的商品即將上架，除此之外《Garena傳說對決》今年還做了哪些聯名？

手機遊戲《Garena傳說對決》首度與日本流行服飾品牌GU跨界合作，聯手推出台灣限定的聯名服飾，結合時尚潮流與《Garena傳說對決》宇宙中的經典元素，將手遊內容重現於現實生活中。

Garena協理陳先倫表示，本次合作是為了提供玩家一座橋樑，銜接遊戲體驗與真實生活，「也讓遊戲以更多元的形式走入玩家的生活中。」

彩妝、潮牌，《傳說對決》的聯名觸手不斷拓展

《Garena傳說對決》與日本流行服飾品牌GU合作，據了解是由台灣GU找上Garena洽談，特邀日本專業設計師，用遊戲中的對戰畫面等元素融合時尚元素，推出一系列服飾與配件。「跨界能夠讓雙方的粉絲強化對於品牌的獨特價值。」陳先倫說。

除了遊戲元素之外，GU也將《傳說對決》的標語：「團戰有你在，勝負都精彩」放在服飾上。 Garena

本次的設計理念，是《Garena傳說對決》所強調團隊合作精神，每一位玩家都是勝負的關鍵。因此，本次聯名服飾也特地將遊戲中經典的「團戰有你在，勝負都精彩」作為主要設計元素，在聯名服飾上也能看見這句標語的日文版本。

《傳說對決》與潮流品牌STAYREAL的聯名商品在蝦皮開賣三天訂單數成長了37倍。 Garena官網

這不是第一次《Garena傳說對決》嘗試跨界合作。在2019年8月，《Garena傳說對決》也與五月天主唱阿信及知名藝術家不二良共同創立的品牌STAYREAL合作，推出限量聯名服務、手機繩及手機支架，《Garena傳說對決》官方網站也同步上線聯名主視覺。

彩妝品牌NYX以《傳說對決》中的女角色作為包裝。 Garena官網

不只服飾類別，2019年10月《Garena傳說對決》也跟來自洛杉磯的彩妝品牌NYX Professional Makeup跨界合作，推出限量聯名彩妝，將NYX Professional Makeup熱賣明星商品與《Garena傳說對決》人氣女英雄結合。

從跨界的商品都是限量的情況來看，《Garena傳說對決》的跨界並不是為了要獲取利潤，而是希望能為粉絲帶來更新鮮、豐富的品牌內容，並以較低的成本獲取品牌傳播的流量。

以與STAYREAL聯名為例，在蝦皮電商上的販售流量相當驚人，開賣三天的GMV（交易額）成長了31倍、訂單數成長了37倍。

LV X《英雄聯盟》，沒有幾萬塊別想帶回家

不過，要提到電競跨界時尚潮流最知名，也最昂貴的案例，就屬2019年12月《英雄聯盟》與LV（Louis Vuitton，路易威登）的聯名商品。

由LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀設計的《英雄聯盟》角色外觀造型。 Riot Games

由LV的女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀設計《英雄聯盟》角色的造型（遊戲中可選購裝飾性服裝），只要進行遊戲完成任務後即直接贈送，成為最好入手的LV商品。後續LV也推出與《英雄聯盟》合作，帶有遊戲風格的服飾與配件，在歐美開賣時一度賣到缺貨。

在台灣LV官網上也找的到一系列LV與《英雄聯盟》聯名的服飾與配件。 LV台灣官網

現在於台灣LV官網上也能看到雙方聯名的商品，最便宜的為台幣6,550元絲巾，最貴的則是台幣10.6萬的智慧型手錶。

責任編輯：陳映璇