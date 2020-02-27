【教育新創20+】甄選，於2月12日起開放線上報名至3月12日下午5點截止，邀請產品與服務以教育為核心的新創企業來參加徵選。

為了讓我們的孩子都能因全面的教育創新而受益，有機會自我實現、成為更好的自己，今年親子天下與國家發展委員會合作，發動【教育新創20+】甄選，提供關鍵資源，讓在教育創新上投入的創業創願者，能有更多裨益體制內學校、老師和學生的行動和連結。

今（2020）年 2 月，親子天下與國家發展委員會合作，發動【教育新創20+】甄選，企圖找到 20 家已經具有商業模式和產品，亟需規模化、擴大海內外市場的教育新創企業提供關鍵資源，包含：與台大創創中心合作提供 6 個月完整商業策略、市場輔導、業師個別團隊輔導、資金或商務媒合，以及到倫敦、新加坡等國際商拓補助。

親子天下自 2017 年起，連續 3 年舉辦「教育創新100」甄選，募集有創新思維的體制內外教育工作者、新創企業、非營利組織，實驗學校等，3 年來累積超過千件的創新行動者資料庫，從中挑選出 359 位優秀的入選夥伴，透過線上到線下的連結，跨界跨域交流，建造教育創新生態圈，讓更好的教育來得更快。

2020 年開始，親子天下將深耕轉型【教育創新100】專案，分別深入耕耘實驗學校、聚焦於教育的新創企業、非營利組織等不同的需求。首先聚焦的是【教育新創企業】的國際鏈結與商拓輔導。

【教育新創20+】甄選，於 2 月 12 日起開放線上報名至 3 月 12 日下午 5 點截止，邀請產品與服務以教育為核心的新創企業來參加徵選，評選將會邀請產業圈、創投圈及學界代表，共同組成的專業評選團進行書審及面試，從「整體規劃」、「市場潛力」、「團隊執行」三大面向進行評比，結果於 4 月 21 日公告。

為了幫助團隊鏈結國際，入選的20組團隊中，親子天下會特別補助其中 10 組團隊遠赴英國倫敦（EdTECH X Summit）及新加坡（EduTECH Asia）參加國際級的科技教育盛會，海外參展除了可以第一手掌握國際最新教育趨勢，同時串聯全球教育資源、人脈、商拓機會。親子天下也將全額贊助入選團隊每家1名來回機票、住宿、參展門票，並設立台灣館，行前也會請專業團隊提供培訓並安排當地商拓媒合，希望將台灣團隊的新創能量帶到國際舞台發光發亮。

親子天下希望，在教育創新上投入的創業創願者，不只獨善其身，而能有更多裨益體制內學校、老師和學生的行動和連結。讓我們的下一代都能因全面的教育創新而受益，有機會自我實現、成為更好的自己。

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