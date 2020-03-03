德國共享電動滑板車商Tier Mobility宣佈收購COUP共享機車資產，將接管5千輛Gogoro及充電站，為何Tier會看好換電式電動機車服務？

德國博世集團（Bosch） 旗下子公司COUP，於去年11月因共享機車維運成本高昂問題，結束營運3年的共享機車服務，其採購的5,000輛Gogoro電動機車被囤放倉庫，近期德國共享電動滑板車商Tier Mobility宣佈收購COUP共享機車資產，讓5,000輛Gogoro及充電站「重生」，最快5月在柏林推出相關服務。

Tier收購COUP早有佈局，今年2月Tier的B輪融資金額從600萬美元提高到超過1億美元，計畫擴大歐洲市場營運，預計將資金用於研發、開發車輛，並表示會擴大車隊，預告將有新產品。

看好換電系統，增加營運效率

總部位於柏林的Tier，成立於2018年，營運橫跨55個城市、11國，專攻歐洲地區。Tier致力減少碳排放，在2020年1月宣佈實現「氣候中和（Climate Neutral）」公司，意指不影響氣候的公司，減少充電的碳排放，以及生產到運輸的排放，甚至會回收處理損壞的電動滑板車。

不同於多數共享滑板車業者採充電方案，Tier宣稱是業界第一個採納換電式滑板車商。今年1月，Tier併購英國新創pushme，看好這家公司建立的「Pushpods即時充電網絡」，讓用戶可以在特定的零售空間，用Pushpods幫電動自行車或滑板車進行換電，提升車輛的續航力，補上運輸最後一哩路。

Tier宣稱是業界第一個採納換電式滑板車的業者。 Tier

Tier共同創辦人兼執行長勞倫斯·勒希納（Lawrence Leuschner）表示，Tier會升級成換電的車隊，已有8成車輛替換成換電系統。他認為，換電能提高單位經濟效益（unit economics），讓維運人員不用帶走車輛充電，而是直接把車輛載到特定地點進行補電及維運，只要幾小時內就能上線營運。

創業投資公司RTP Global讚許Tier：「專注於資本效率及卓越的營運能力，即便是在淡季冬天也能盈利擴張。」

滿足消費者想要更快的車輛，Tier收購COUP共享機車

收購COUP後，Tier接下來將提供共享機車服務。Lawrence Leuschner在聲明中表示：「我們在滑板車服務已獲得寶貴的經驗，可以有效運用到電動機車。許多客戶反應想要更快的車輛，適用於4到10公里的距離，現在我們可以為消費者提供這些高品質車輛。」

收購COUP後，Tier接下來將在柏林提供共享機車服務。 Tier

過去COUP採購Gogoro 1、2電動機車，在柏林、巴黎、馬德里等地投放車輛，未來不確定Tier是否也會在這些城市推出共享機車服務；外界也好奇，Tier會如何訂定共享機車的收費，因為先前COUP收攤的原因在於長期經濟上不具可持續性；未來，Tier能否有效控制換電式電動機車服務的支出成本，將成外界關注的焦點。

資料來源：Tier、techcrunch、techcrunch

責任編輯：蕭閔云