台灣電動機車將進軍東南亞！Grab旗下部門GrabWheels完成A輪3,000萬美元融資，投資人曝光是光陽，未來雙方將在東南亞部署共享電動機車服務。

東南亞叫車龍頭Grab宣布旗下部門GrabWheels完成A輪3,000萬美元（約新台幣9億元）融資，投資人為光陽（KYMCO），雙方展開展略合作，預計在東南亞部署兩輪電動車輛，將採用光陽Ionex車能網系統電動機車及能源平台。

GrabWheels與光陽將共同開發共享電動機車服務並建立充電設施，確保光陽的電動機車可以符合當地的許可要求。

結盟Grab，光陽電動機車將輸出東南亞

GrabWheels最初專注在共享電動滑板車，現在已重新定位出行的選擇，主要是新加坡陸路交通管理局於去年11月禁制人行道使用電動滑板車，導致GrabWheels暫停服務。

GrabWheels最初專注在電動滑板車，現在則轉向電動機車服務。 GrabWheels

現在則轉向共享電動機車服務，「我們與光陽的合作，將能加速東南亞對電動機車採用及基礎建設，以及與地方政府合作，建立一個安全與環境永續的運輸網絡，」Grab Ventures與新平台業務主管Chris Yeo說。

除了二輪領域，Grab在2019年與南韓汽車廠Hyundai合作，Hyundai投資Grab 2.5億美元，將200台Hyundai電動車導入Grab新加坡租車服務，Grab也計畫將電動車隊擴張至馬來西亞、印尼等市場。攤開Grab的投資人有不少汽機車的合作夥伴，包括YAMAHA Motors、Hyundai、Honda、TOYOTA等，都與Grab的出行服務展開緊密結合。

這次Grab與光陽的合作，也意味光陽透過電動機車攻進東南亞市場。過去東南亞機車市場，光是HONDA、YAMAHA就占據超過8成市占，其他機車品牌幾乎沒有機會。

光陽董事長柯勝峯過去受訪表示，Ionex車能網是光陽突破市場的利器，光陽靠著電動機車產品打入印度市場，與印度當地新創公司22Motors合資成立22KYMCO，販售電動機車與燃油機車，跨越過去燃油車的障礙。

而這次光陽與Grab合作，金庫資本扮演重要媒合角色，光陽是金庫重要的投資人，過去金庫資本總經理丁學文曾幫助光陽進軍中國市場，並牽線光陽與盒馬鮮生的合作，丁學文跟柯勝峯兩人昔日曾是同窗，下週金庫將與Grab簽訂股權合作儀式，屆時相關合作細節也會更明朗。

資料來源：DealStreetAsia

責任編輯：王郁倫