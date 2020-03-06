曾一度是中部最具指標性的五星級飯店亞緻大飯店，在內有房租、外有競爭者，再加上新冠肺炎補上了最後一刀，宣布停止營運。

亞都麗緻大飯店於6日宣布，子公司台中亞緻大飯店將於3月9日起停止營運。

消息一出各界嘩然，因為台中亞緻曾是中部最具指標的五星級飯店，這次也抵抗不住疫情，開出了大型飯店停業的第一槍。究其原因，沉重的租金壓力、以及新飯店業者紛紛插旗台中，讓台中亞緻肩上扛著租金與競爭的雙層壓力，加上這次疫情讓營收大幅銳減，成為壓垮營運的最後一根稻草。

新冠肺炎疫情重創觀光相關產業，台中亞緻開出大型飯店停業的第一槍。 William Perugini via shutterstock

位於台中的亞緻酒店2007年開幕，屢屢獲得國內外大小獎項的肯定，今年初還獲得交通部觀光局頒發的「優良旅館及旅館業團體獎」，是歷年來中部地區唯一獲得此殊榮的飯店業者。

但獎項的金碧輝煌，並沒有反應在財報表現上。

原因一：開13年虧錢12年，沉重的租金早就讓台中亞緻扛不住

開業13年來，台中亞緻僅在2015年實現獲利，等於虧損了12年，沉重的房租壓力是讓台中亞緻喘不過氣的原因之一。

雖然亞都麗緻的發言人表示，與出租者簽有保密條約，但台中亞緻的房東是國泰建設已不是新聞。目前雙方的租約期限仍有將近7年，台中亞緻將與出租者協調，以疫情帶來的「約定外無法控制之事件」提前終止租約，但若出租者提出爭議，雙方將交付仲裁。

原因二：萬豪、李方艾美等酒店紛紛插旗，競爭者眾，虧損擴大！

此外，近年來台中也成為國際酒店集團爭相插旗之處，萬豪國際酒店集團旗下的萬楓酒店、李方艾美酒店；洲際酒店集團的台中公園智選假日酒店；千禧國際酒店集團的日月千禧酒店等，還有多間尚在動工中的國際飯店。

市場的競爭者愈來愈多，台中亞緻的虧損也愈大，光2019年前三季，台中亞緻的稅後淨損4,361萬元，就占了合併公司營收稅後淨損的80.74％。回頭看母公司亞都麗緻自2017年起已連續虧損兩年，2019年前三季的虧損持續擴大的情況下，砍掉占虧損8成的台中亞緻也不難理解。

壓垮台中亞緻的最後一根稻草

在農曆春節前夕爆發的新冠肺炎，是砍向台中亞緻的最後一刀。

台中亞緻董事長徐儷萍指出，面對經濟不景氣的大環境，固定成本相關費用及沉重的租金壓力年年增高的情況下，飯店經營非常艱辛，「即使多次在董事及股東會上飽受批評，但堅決由母公司全力支援，協助渡過難關。」無奈，最後仍擋不住肺炎疫情，宣布停止營運。

亞都麗緻大飯店發言人指出，台中亞緻光是2月的單月營收，就下滑了3～4成。 而且雖然過去住房率都能維持在7成以上，不過現在一口氣跌落至3成，更無法負擔龐大的租金壓力。

隨著停止營運，台中亞緻旗將依《勞動基準法》、《大量解僱勞工保護法》等相關法令，辦理旗下200多名員工的資遣程序，也承諾未來會盡力協助員工轉至相關產業，母公司或其他所屬子公司，若有職缺也會優先錄用。

在消費者方面，台中亞緻也已經妥善安排相關票券的退券機制，大型會議活動也將協助轉介同業以及協助退訂程序。

2016年，有「飯店教父」之稱的嚴長壽卸下亞都麗緻董事長職務，由亞都創辦人周志榮與周賴秀端長子周永銘接棒，開啟了「後嚴長壽」時代，5年內台中亞緻卻面臨停止營運的情況。但就如嚴長壽過去曾說：「最壞的時代，掌握最好的機會。」對亞都麗緻來說，沒有比現在更適合創下奇蹟的時刻了。

責任編輯：林美欣