星宇航空5日宣布與全球知名的分銷系統Sabre合作，為的就是替未來進軍全球市場打好地基，究竟這套系統，能帶來哪些好處？

即便一開航就遭逢武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情攪局，被外界稱為「倒楣中的倒楣」，星宇航空（STARLUX Airlines）也沒有因此停止前進的腳步。

按照規畫，星宇會先深耕東南亞航點，替往後開航北美航線的「轉機客商機」預作暖身。5日宣布與全球知名的分銷系統Sabre合作，為的就是替未來進軍全球市場打好地基，究竟這套系統，能帶來哪些好處？

星宇一開航就遭遇武漢肺炎疫情襲擊，截至目前已取消超過100個航班，三條航線中的澳門、檳城都已宣布停飛，只剩下一天一班的越南峴港苦撐。 星宇航空

旅客要訂機票，除了可直接在航空公司官網上購票，許多人也會跟旅行社購買。但航空公司的客人遍及不同國家、地區，為了確保機位庫存同步，旅行社、航空公司會透過串聯全球分銷系統（Global Distribution System，GDS）共同銷售。

分銷系統的好處除了確保與庫存機位同步，也能方便旅行社在自家網站中，直接完成查詢票價、訂位、付款、開票等步驟。

在開航前，星宇已經採用亞瑪迪斯（Amadeus）等訂位系統，不過，為了方便旅行社能直接在自家系統中，銷售星宇的機票，星宇進一步跟全球知名分銷系統平台Sabre合作，在一月份完成系統測試後，已經在二月份完成系統串接上線。

為了方便旅行社能直接在自家系統中，銷售星宇的機票，星宇進一步跟全球知名分銷系統平台Sabre合作。 星宇航空

好處一：旅行社能同步開票、訂位

未來透過Sabre，星宇便可在全球超過42萬五千家的代理旅行社，銷售機票產品。星宇指出，現階段旅行社可以透過Sabre直接訂位、開票，接下來系統完成優化後，旅客還可以直接選位、輸入COSMILE常客會員號碼等服務，這些動作都不需要回到星宇官網。

好處二：可搭配其他機票組合，增加海外市場能見度

之所以會與Sabre合作，星宇解釋，是因為這是台灣旅行社普遍使用的系統，「且在全球五大洲也都通用。」好處是可以讓旅行社作業流程更便利，增加銷售星宇機票的意願；在海外市場，旅行社也能以星宇的票，搭配其他航空公司的機票，組合成長程機票，販售給客戶，能增加星宇在全球旅遊市場的能見度。

事實上，在不同市場、國家，都有各種大大小小的分銷系統。星宇指出，目前不只採用Sabre、亞瑪迪斯等系統，因為機票是雙向銷售，像是在外站市場（澳門、檳城、峴港），便會依據當地狀況，同時與多家分銷系統合作。

星宇航空執行長翟健華認為，除了在品牌風格做出與同業的區隔，系統上，也必須與產業領導者合作，來強化市場地位，確保更多旅行社都能接觸到星宇的產品，「星宇航空對未來的計畫，是非常具有野心的。」

現在有人說星宇好倒楣怎麼樣，其實我覺得還好啦！ 星宇董事長張國煒

長榮、聯航，都是Sabre客戶

全球分銷系統歷史悠久，民航旅行發展初期，銷售部門需要耗費大量心力，處理票務資料，隨著旅客數不斷增加，美國航空（AA）與IBM打造出全球第一套分銷系統，也就是這次星宇採用的Sabre。

星宇航空執行長翟健華認為，除了在品牌風格做出與同業的區隔，系統上，也必須與產業領導者合作。 星宇航空

Sabre總部位於美國德州，目前服務全球超過42萬五千家旅行社、超過400家航空公司，包括國泰航空、長榮航空、日本航空、泰國航空、聯合航空等，都是採用Sabre的分銷系統。

責任編輯：林美欣