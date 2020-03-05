新光三越找來兩大外送平台Uber Eats與Foodpanda合作，除了因應人流減少的考驗，似乎也是給餐飲商家的一顆定心丸。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情重創國內零售業，根據經濟部數據，百貨公司業績雖然在今年一月時還有年比成長19.5%，但一月底疫情爆發以來人流大量減少，經濟部預估 二月批發、零售與餐飲業的整體業績恐怕會比去年減少711億元。

對此，國內百貨龍頭新光三越卻是化危機為轉機，將原本訂於今年第三季才推出的新服務加速上線，在四周內與Uber Eats及foodpanda兩大外送平台談下合作、推出美食街餐聽外送服務，期望擴大銷售管道來減緩疫情衝擊。

找來兩大外送平台加值，新光三越用數位戰法因應疫情

新光三越的美食外送服務，整合了店內超過260家知名餐飲專櫃共同參與，其中有約20個品牌是首次加入美食外送平台，包括了檀島香港茶餐廳、日本九州的一風堂以及樂軒餐飲旗下的平價鐵板鐵火牛排等。

服務將於明（6）日正式上線到新光三越app上，Uber Eats與foodpanda也會開設新光三越專屬平台，陸續上線260家餐飲品牌。第一階段服務範圍擴及全台11家分店，剩下4家門市也預計在三月中前陸續到位。

Uber Eats指出，從2日起便提早和新光三越試驗，外送新光三越台北信義新天地、台北南西店與台中中港店等共6家百貨美食，首波近70間餐廳，目前一週內增加至120間餐廳。

新光三越加速在一個月內搞定美食外送，可說是相當不容易。

大至系統建置、與品牌商來回溝通，小至規劃外送菜單、準備外送包材及規劃外送員領餐送餐的最佳路徑，都得在考量之中。為此，新光三越從上到下動員起來，由總公司餐飲負責人及15家門市的餐飲主管領導，跨部門整合，才在短時間內順利達成目標。

新光三越商品部副總經理歐陽慧強調，外送服務的快速上線，是基於兩大考量： 第一，是如何透過數位工具協助商家提升績效；第二，就是滿足會員的需求。

「會員畢竟每天都還是有美食需求，透過外送，我們希望讓大眾都能安心地接受服務。」她說。

新光三越與Uber Eats、Foodpanda外送平台服務將於明（6）正式上線，多家餐飲業者老闆一同站台。 新光三越

除了上述兩點以外，這樣快的上線速度，某種程度上也穩定了商家的信心。今日外界才傳出有餐飲業者預估未來一至兩個月內恐將有餐飲業者的百貨出走潮，新光三越就和添好運、開丼、勝博殿等知名餐飲業者老闆一同出席記者會，頗有向外界表示百貨與餐飲業者合作關係良好的意味。

在此服務開通前，新光三越App在餐飲方面提供的服務為預約訂位、排隊候位的功能。 截至一月底，新光三越總共約有200萬會員，而去年度有使用上述服務的活躍會員則有158萬。 使用黏著率高的情況，也有利於新光三越推動外送服務。

新電商服務同時上線，物流分流加快佈局腳步

除了外送服務，新光三越也另外加強了電商的佈局。他們在新光三越App的精選優惠商品區多加了宅配服務，比去年同期增加了五倍的訂單。此外，新光三越也拓展了既有的電商平台「美麗台」，增加了3C家電、超市保健、兒童婦嬰、女仕專區、運動休閒共五大商城。

新光三越為了加速這兩塊佈局，還特別設計了不同的物流動線。針對App精選商品，他們透過後台宅配表單填送，轉單到各個專櫃，再由專櫃將產品寄送給消費者。而美麗台電商，則是將商品進到筒倉後統一交由物流業者寄送。

新光三越商品部副總經理歐陽慧表示，未來兩週內還會有其他新的數位功能會陸續開通。 蔣曜宇攝影

歐陽慧坦言，由於開發時間被壓縮，目前上線的數位服務版本尚未完備。但新光三越的快速反應，也讓公司的數位轉型進程整個動了起來。歐陽慧表示，未來兩週內公司還會陸續公布其他的數位新功能，而究竟新光三越的數位策略能否讓他們順利度過疫情考驗，全台零售業者也都在看。

責任編輯：蕭閔云

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