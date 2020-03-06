在疫情最嚴重的中國，同樣隸屬於阿里巴巴集團的餓了麼和優酷視頻，推出一個全新的商業變現模式——邊看邊吃。

一場武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）人人自危。為了避免出門，所有人宅在家裡的時間越來越長，網購、外送與影音串流（OTT）平台似乎也成為新一波的「民生必需品」。

單單來看疫情最為嚴重的中國，阿里巴巴旗下外送平台餓了麼的數據指出，在2020年春假期間，北京的訂單量相較去年同期成長高達9倍。

要靠外送解決溫飽，還得靠OTT平台滿足娛樂需要，在這樣的趨勢下，在2020年催生出一種新的商業導購模式，也就是「邊看邊買」的升級版——「邊看邊吃」。

美食劇正追到飢腸轆轆，定位推薦你家附近可外送店家

長期依賴網購的消費者，對於「邊看邊買」一定不陌生，例如在蝦皮購物中，賣家會以直播形式，一邊透過影音介紹產品、一邊將商品連結置入在畫面中，從而提高下單率，包括Yahoo拍賣、生活市集、好吃市集等在內，不少網購平台都採用過這類作法。

蝦皮購物APP中的「直播區」，賣家講到哪一款產品、左上方就會導入商品連結，這是常見「邊看邊買」的實例。 蝦皮購物

但「邊看邊吃」，跳脫網購業者只在自家平台進行導購的框架，由餓了麼和中國第三大OTT平台優酷合作推出的新導購模式，讓觀眾在追美食劇，食指大動之際，還能一邊「被導購」，在外送平台中下單點餐。

餓了麼把導購置入鎖定在一齣古裝美食劇《人間煙火花小廚》中，該劇每一集約40分鐘、共計36集，故事的主題都圍繞在食物上，每一集都會有好幾個做菜的情節畫面，觀眾可能追劇正追到飢腸轆轆，挑準這一時間點，同步在畫面中置入餓了麼的外送餐點選項。

優酷和餓了麼抓住一種新的消費場景，在追美食劇之餘，也能導入外送連結。 優酷

根據優酷官方指出，該劇在今年1月底開播，「邊看邊吃」的嘗試已觸及到2,000萬名觀眾和7,000多個店家，為了配合店家服務區域範圍的限制，優酷與餓了麼的定位服務互相串聯，不同觀眾看到的推薦菜單會不一樣。

此外，中國疫情嚴重，考慮到不少餐廳不能開門營業，原先備好的食材成滯銷「庫存」，優酷和餓了麼進一步在外送餐點的選項中，加入「新鮮蔬菜」和「半製成品」的選項。其中的案例之一，是中國川菜酒樓眉州東坡，為了配合「邊看邊吃」，在菜單中推出了好幾種蔬菜組合、半製成品選項，在北京、上海等8個城市中提供配送服務。

亞馬遜牽手TikTok，社群導購、網紅帶貨新玩法

雖然沒有實際成績可以證明，這一作法究竟能不能奏效，劇情與外送餐點之間也不見得有關連，但這的確是讓消費者在上網娛樂之餘，還能一邊變現的一種嘗試。

另一方面，當消費者花越來越多時間在滑手機、逛社群來消磨時間，「社群導購」的新玩法也悄悄地萌發。

行銷科技公司愛卡拉（iKala）在剛剛公布的「2020網紅行銷趨勢報告書」中指出，影響Z世代購買行為的意見來源，有28%的人認為是朋友、25%的則表示是網紅，網紅靠著自身的影響力，變成了在社群上「賣貨的人」，除了粉絲數、按讚數、觀看數外，其影響力的指標之一就是「賣掉了幾個產品」。

跟隨這一現象，TikTok在美國市場開始嘗試了「外連導購」功能。

國外網紅法比安在自己的Twitter上透露，TikTok推出了一項測試功能，在他PO出的寵物影片中，掛上了TikTok購物車的圖示，點開後會直接轉跳至少亞馬遜的商店，可以購買他的寵物周邊商品。 Twitter

網紅們有龐大的粉絲基礎及影響力，本身就具有「帶貨能力」，其實電商平台和以影音為主的社群平台過去都想嘗試推出類似功能，但卡在下單後的拆帳問題，合作最後胎死腹中。

TikTok和亞馬遜的規模都足夠龐大，未來如果真的有了這類廣告、購物功能，愛卡拉預期，會有越來越多的創作者在TikTok生態圈做起生意，讓平台進化成「網紅帶貨」模式。

匿名投票告訴我們你的想法：

責任編輯：蕭閔云