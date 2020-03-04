武漢肺炎衝擊展會！Google開發者們的超級盛典Google I/O全面取消實體活動；但體壇盛事東京奧運，國際奧林匹克委員會IOC宣布將如期舉行。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）衝擊，全球各類大型活動、展會紛紛取消，經濟損失不言而喻。

在科技領域中，2020 MWC率先開了第一槍，緊接著在3月即將舉辦的遊戲者開發大會GDC也跟著取消，順應這樣的趨勢，品牌大廠的發表會如今都改採「線上直播」的折衷形式，但若把焦點放在各品牌的開發者大會上，那就不一樣了。

在開發者大會，線下場域尤其重要，除了Keynote、各式主題演講外，讓開發者們彼此能面對面交流，也能和官方技術人員當面請益，是最重要的目的之一，主辦方也會在現場展示最新應用，讓開發者在第一時間親自體驗。

但就在昨（3）日，NVIDIA宣布自家開發者大會GTC 2020雖不取消，但全面採用線上形式舉辦，今天Google也跟進，表示將在5月舉辦的開發者嘉年華「Google I/O」，也將取消全部實體活動。

Google I/O是Google開發者們的超級盛典，在去年共計有7,800 人到場參與。 唐子晴攝影

Google I/O取消實體活動，昂貴門票全額退款

Google I/O向來選擇在Google加州總部舉辦，去年選擇在山景城總部，今年則是在聖荷西總部，原訂將於5月12日至5月14日舉行。

在這一場盛典中，Google往往會發表最新的方向策略，以及推出新的技術、服務及工具，也會有新的硬體產品問世，當之無愧是Google每一年最重要的一場活動。不是買票就能入場參與，開發者們需要先向Google提出申請，在嚴格審核後才能獲得購票資格，即便一張門票售價從近400元美元到1,000元美元不等，仍是一票難求。

好加在，這一屆Google I/O只是取消實體活動，線上仍會照常舉辦，官方表示，針對已經購買這一屆Google I/O門票的人，將會在3/13前全額退款。

「 在未來幾星期內，我們將尋找不同的方法來執行Google I/O，讓我們能與開發者社群保持聯繫 。」Google I/O官方網站上寫道，雖然官方尚未透露將以怎樣的方式進行，但還是讓開發者們引領期盼。

全球體壇盛事，IOC發聲：東京奧運如期舉辦

但要數今年最大的一場活動，無非就是四年一次的奧運會，也是在「照常舉行」與「延期／停辦」中最難抉擇一場活動了。

這一屆東京奧運，預計將於7月24日至8月9日舉行，但進入倒數計時4個月，日本武漢肺炎患者已確診1,000例、死亡12例，全日本開始逐漸拉下警報、繃緊神經，在與日本關係相當友好的台灣，也已經把日本列為「一級旅遊警示區」，讓外界紛紛質疑，東京奧運真的還能照常舉行嗎？

不光是外界猜測，包括東京奧委會及國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）零星的看法與聲音也不曾間斷：有人猜測這一屆奧運或許將轉交其他城市舉辦，有人表示取消與否得看5月防疫狀況，有人說會延後到冬天再舉行⋯⋯

歷經幾番風波後，3日國際奧林匹克委員會（IOC）終於「明確地」發聲了，IOC發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會中表示，今年的東京奧運「沒有停辦的理由」，並將如期舉行。

時隔56年，這是東京第二次主辦奧運會，日本為此已投入超過200億美元（約新台幣6,073億元），對於正處在「失落的二十年」的日本，是一次極其重要、有望讓經濟復甦機會，日本民眾對此也有高度期待；若是真的停辦，損失將相當慘重。

東京奧運的進展引人關注。 唐子晴拍攝

有人猜測，在疫情還沒有辦法被有效控制的情況下，若要找到「折衷作法」，東京奧運或許將成為第一屆「 只有選手、沒有觀眾、全靠轉播觀賽 」的奧運會。不過，一場奧運為主辦方帶來立即可見的短線收入，除了高昂的「賽事轉播版權收入」外，還有「門票收入」，以及最重要「周邊觀光」收入，即便採用這樣的做法，日本的損失依然很大。

畢竟一場武漢肺炎，對經濟的傷害已經造成，該如何在保護選手、保護觀眾之餘，讓日本能把經濟傷害降到最小，各界仍持續高度關注。

責任編輯：陳映璇