耀主科技創辦人攜研發團隊打造全球第一個「外掛式瓦斯爐自動關閉裝置」，望透過定時自動關閉瓦斯、提醒呼叫等功能，來減少火災發生的風險。

幾乎所有家庭一定都有使用爐火烹煮的習慣，即便是無需自行料理三餐的外食族，仍會有燒開水、偶爾煮個泡麵、簡單下廚的需求。

但凡使用火爐烹煮，一定有過「忘記自己正在煮東西」的經驗，也許在燒開水的時回頭處理其他事情、接通電話、滑滑手機、回到客廳打開電視，不小心就忘了爐火，最後不是把水都燒乾了，更嚴重還可能引起瓦斯中毒意外或是廚房火警。

從數據上也可見一般。根據 2018 年消防局資料顯示，全台爐火烹調所造成火警發生共 3591 件，佔整體案件數的 15% ；此外，根據 2019 年各縣市消防局的住宅火災統計結果，可發現因「電器因素」及「爐火烹調」而起火的案件為最大宗，光單一縣市一個月 352 起的火災事件中，便有 79 起來自於爐火烹調，高居起火原因的第一位。即便早在 1999 年政府單位便將熄火安全裝置列為瓦斯爐基本配備，並教育民眾應注意瓦斯、爐火裝置安全，災害卻仍層出不窮。

為解決此問題，耀主科技創辦人與研發團隊打造全球第一個「外掛式瓦斯爐自動關閉裝置」，望透過定時自動關閉瓦斯、提醒呼叫等功能，來減少火災發生的風險，耀主科技管理部經理黃偉峰（Thomas）接受採訪時表示：「每一年因忘記關火造成的人員財損代價其實非常高，我們希望打造一個符合全台瓦斯旋鈕的裝置，保障每個家庭煮每一頓都安心。」

e+自動關可於時間內自動關閉爐火，為廚房安全把關！

「在台灣，有 66.4%的 人有過忘記關火的經驗，更有 55.3% 的人曾經在離家後，不是很確定爐火有沒有關。」Thomas 提到，耀主科技科技設計研發的「外掛式瓦斯爐自動關閉裝置——e+自動關」可安裝在絕大多數不同廠牌的瓦斯爐開關上，不用更換爐具、也無需施工、更不用挖牆挖洞、埋線埋管，使用者只需拔下瓦斯爐旋鈕，銬上裝置後裝回爐火開關處，即能開始使用。

「外掛式瓦斯爐自動關閉裝置——e+自動關」可安裝在絕大多數不同廠牌的瓦斯開關上，不用更換爐具、也無需施工、更不用挖牆挖洞、埋線埋管，使用者只需拔下瓦斯旋鈕，銬上裝置後裝回爐火開關處，即能開始使用。

e+自動關除了能協助使用在於必要時自動關閉爐火之外，亦能根據不同烹飪時間予以定時，時間一到瓦斯爐便會「嗶嗶——」作響加以提醒，若 30 秒後使用者尚未關閉爐火，自動關功能便會啟動，裝置將會主動熄火；若未設定時間，裝置會於15 分鐘後鳴聲提醒，若使用者沒辦法自行關閉瓦斯爐，ｅ+ 自動關也將主動關閉爐火，以避免屋主開火後外出可能造成的災害。對此，Thomas 補充：「會訂定15分鐘為一個區間，是由於一般煮東西大約 10 分鐘左右便會結束，而 e+ 自動關設定啟動後有 15 分鐘緩衝，使用者可以維持原本的烹煮習慣、不須每次都自行設定時間，減少不必要的麻煩。」

在耐用度方面，ｅ+ 自動關的外殼材質由尼龍及纖維等耐熱材質製成，可耐受最高達攝氏 200 度的高溫，電池則使用「CR-123A電池」，每更換一次大約可使用 9 個月以上，且電量用罄前一個月，低電壓警示燈便會亮起，提醒使用者更換電池；此外，為了確保關火機制正常運作，不會因沒電而造成功能停擺，一但電量過低，裝置便會自動卡死旋鈕，強迫使用者必須更換電池後方能開火。

e+自動關除了能協助使用在於必要時自動關閉爐火之外，亦能根據不同烹飪時間予以定時，時間一到瓦斯爐便會「嗶嗶——」作響加以提醒，若 30 秒後使用者尚未關閉爐火，自動關功能便會啟動，裝置將會主動熄火 耀主科技

嘖嘖集資超過 1000 萬，e+自動關一年內已賣了6萬顆！

e+ 自動關於 2019 年 3 月登上嘖嘖募資平台展開群眾集資，到 2019 年 5 月相繼開始出貨為止，產品總共於嘖嘖平台上募資超過 1200 萬台幣，比原先預期的 10 萬台幣的銷售量足足高出了 120 倍，集資達成率高達 12,818%。

「這個結果確實超乎我們的預期。」Thomas 分享，目前產品集資活動暫告一個段落、已開始迅速量產，接下來團隊會將重心轉向線下實體通路的推廣及銷售。至今為止，與耀主科技建立合作的線下通路包括全台逾 20 家知名百貨專櫃、特力屋、全台工程五金材料行、瓦斯行等，「我們希望透過開發更多傳統五金行、瓦斯行來推廣，師傅除了銷售之外，亦能提供到府安裝的服務，年長者也較能夠接受。」Thomas 補充說道，要年長的消費族群自行購買回家安裝相對困難，因此需要開拓更多傳統銷售管道。

除了線下通路之外，團隊也積極開發線上通路，日前已於 momo 購物網、PChome 網路家庭、家樂福線上購物、松果購物、有. 設計 uDesign 以及樂天市場購物網等皆有上架，價格落在 1680 元左右。

然而，即便價格便宜，許多民眾在購買前還是不免對新產品感到質疑，Thomas 比較自家產品與市面上其他防災裝置的性能，並指出：e+ 自動關相比於計時器、偵煙器等裝置更便於使用，且能有效預防災害，同時，也比更換昂貴的智慧智慧瓦斯爐來得經濟實惠。他進一步說明：「比較市面上存在的預防裝置，計時器僅有提示功能，無法再忘記關火時自動關閉；偵煙器蜂鳴響起時通常也為時已晚；智慧瓦斯爐價格昂貴，若想更換通常需要汰換整組廚房流理臺，對於消費者言非常不划算；而瓦斯遮斷系統雖可有效預防災害，但須時常更換管線、裝置繁複，花費也更顯高昂。」因此，有鑒於性能優勢及相對親民的價格，從2019年三月至今，e+ 自動關已賣了 6 萬顆裝置，未來可望銷售額成倍數成長。

e+ 自動關於 2019 年 3 躍登上嘖嘖募資平台展開群眾集資，到 2019 年 5 月相繼開始出貨為止，產品總共於嘖嘖平台上募資超過 1200 萬台幣。

被經濟部列為「非應檢商品」，欲以專利、國內外賽事和評比提升可信度

除了衝銷售之外，對於一個尚未普及化的新產品而言，取得可信單位背書也是重要的里程碑，團隊過去兩年以來，曾多次至經濟部安全檢驗局詢問，是否有方法可以檢驗該產品，然而卻因無前例而被列為「非應檢商品」，因此在公家單位尚無相對應檢驗機制時，團隊需持續性的進行自主檢驗及管理。

「對於一個關乎爐火安全的產品來說，環境測試、耐熱度測試、防水測試，以及任何可以證明產品性能的測試都非常重要。」Thomas 說，目前 e+ 自動關除了透過專利申請來提昇可信度外，亦透過參與國內外賽事和評比，如：國貿局台灣創新博覽會、經濟部SBIR創新研發計畫等，來為產品爭取曝光及消費者信任。

未來，耀主科技將持續優化產品，不排除裝置聯網的可能性，Thomas提到：「我們想像，未來大樓的管理中控台，可以透過物聯網裝置掌握每一戶的用火狀況；用戶也可以藉由行動裝置來監控自家爐火，成為智慧家庭的一環。」

耀主科技管理部經理黃偉峰（Thomas）。 賀大新攝影

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

A：因為自己的生活經驗；主要創辦人有日返家，與年邁雙親話家常，突然屋內焦味飄散，一鍋充滿母愛的滷肉燒焦了⋯⋯母親為愛子準備美味的心，瞬間破滅了。他暗自許下，要做一個幸福的安全開關讓每一個家烹煮都安全。

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：相對於其他解決方案 E+自動關 主動性跟成本上有絕對優勢。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

社會回饋方案「自動關、分享愛」 Zeczec曝光 2019創新博覽會鉑金獎

團隊資訊

公司名稱：Yztek Co., Ltd

成立時間：2018/10/15

產品名稱：e+自動關 自動幫您關

上線時間：2019/3/11

團隊人數：16 人

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