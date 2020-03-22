Bananny是臨時托育服務的媒合平台，平台提供「保母」及「陪玩」兩種服務，為家長媒合即時的育兒救援服務。

育兒應是許多父母「甜蜜的負擔」，根據兒福聯盟2018年的「幼兒媽媽育兒感受及需求調查」統計，養育三歲以下幼兒的女性、99％有過工作經驗的受訪者之中，僅50%留在職場，且她們大多是將小孩託付給長輩、配偶或其他親友，調查中同時反應出媽媽對友善育兒職場及相關福利不滿意，在育兒之路上，尚未擁有充足的資源與協助。

看同事陣痛中趕工作，萌生創業念頭

育兒平台新創Bananny的創辦人高幼軒（Audrey Kao）創業前是名會計師，在加拿大、盧森堡、香港的國際事務所從業七年，工作期間，看見許多女性同事辛苦兼顧工作與育兒，深感不捨。

回憶起過往職場經驗，Audrey 曾目睹一位女性同事接近臨盆，但手邊仍有未完工作，只好由先生陪同，在陣痛中一邊打字，直到羊水破了才趕快送醫。「還有一位主管，在假日加班時，用檔案夾幫小孩圈出一個空間，讓小孩在裡面爬。」Audrey 分享，進入婚姻後的女性，時常必須在職涯發展與顧全家庭之間抉擇，這使她開始進一步思考，是否有更有效、便捷的方式協助職場女性在工作之餘，擁有更無後顧之憂的育兒支援。

長時間以來，台灣的托育環境，多數都以長期保母為主，難以找到臨時托育的資源，且無法適應臨時托嬰需求，導致許多育兒父母無法脫身，因而錯失生活與職場上難得的機會。為解決此問題，Audrey 於 2016 年投入創業，希望為創造友善的職場育兒環境、減輕幼兒父母的負擔，盡一份心力。

推陪玩服務，彈性支援臨時托育

2016 年甫成立的 Bananny 托育小幫手 為臨時托育服務的媒合平台，提供「保母」及「陪玩」兩種服務。使用者（家長）點開 Bananny 網站，可選擇以 LINE 或 Facebook 帳號註冊，再依照地區、時間、保母托育經驗或陪玩特色等條件尋找適合的托育資源。

事實上，「陪玩（baby sit）」在國外十分常見，然而對台灣人則相對陌生。對比保母擁有專業的兩歲以下嬰幼兒照護經驗（如：保健、換尿布、洗澡等居家照顧），陪玩夥伴多半負責 2 歲以上、學齡前孩童的「發展學習」、「遊戲陪伴」、「監督作息常規」方面，例如陪伴孩子閱讀英文繪本、繪畫、體操、遊憩等；另一方面，相比於以「送托」為主的保母服務，陪玩大多已到府陪伴為主，方便需要短短幾小時休息、外出、辦事、工作的家長能有喘口氣的機會。

此外，在 Bananny 平台上的「陪玩夥伴」多以專業幼保科系學生為主，收費也較保母費用低廉，能夠提供家長多一種托育服務的選擇，補足時間短暫且簡單的幼兒陪伴需求。

當然，「信任」是嬰幼兒照護中最不可缺少的元素，因此平台上所有的保母與陪玩夥伴都設有評分機制，提升家長對托育人員的信賴，平台也能透過使用者回饋與評分來為提供服務者的品質把關。「在 Bananny 接案的保母都符合法規資格，註冊時必須上傳良民證、三個月內的檢康檢查報告、國家認證的托育證照。」Audrey補充說明：「而我們的陪玩夥伴則必須是幼保、幼教、護理科系的學生，或者擁有幼保經驗者，經審核後才能開始接案。」除此之外，加入成為陪玩夥伴之前，也須提供學生證，使平台得已透過學生證上面的資料了解學校、科系、學年以及姓名。

而關於家長的身份驗證，則以 LINE 或 Facebook 帳號註冊，為以防假帳號入侵，加上個人照片，審核並確保家長是真人用戶，保障雙方權益。

平台零抽成，僅收家長會員費

在收費模式上，Bananny 不對保母及陪玩夥伴抽成，採用家長的付費會員制。當家長在平台找到符合需求的保母或陪玩夥伴，想要進一步聯繫時，需要支付會員費用 490 元（單次），同時藉由年費優惠（99元/月）來增加家長的黏著度。

未來，針對企業客戶，對應到友善職場的想法，Bananny 提供企業主認購方案，提供有子女的員工數小時的「托育券」或「托育券」，凡該公司員工可透過掃描 QRCode，即可在 Bananny 免費使用托育與陪玩服務，團隊同時可提供員工的使用報告，協助客戶了解員工的育兒資源需求。

提升使用者體驗，力推陪玩觀念

高幼軒笑說：「有人問我們是不是要做保母Uber，但我們比較像是交友軟體，重點是個人需求，要找到適合的人。」立基於貼近人的需求，Bananny 團隊在也針對「保母」進行需求調查，發現許多保母不習慣收發 email，甚至沒有 email 帳號，因此選擇用 LINE 作為主要聯繫管道，更將官方 LINE@ 功能設計得簡單明瞭，方便部分不熟悉電子產品的保母使用。

現階段，Bananny 團隊持續推廣陪玩的觀念，透過官方部落格的文章說明、舉辦線下活動，促使更多家長知道陪玩服務，進而願意嘗試。

同時，為提升陪玩夥伴的服務品質，Bananny 與國北護幼保系建立產學合作，也向他校相關科系的學校貼出招募訊息，提供培訓與獎學金，平衡供需、亦為使用者累積更多的陪玩選項，直至目前為止，平台已有 1,000 位陪玩夥伴提供到府服務。

Bananny團隊，左起：Business Development & Marketing Manager 張家毓、Content Marketing Manager 張書維、CEO & Founder 高幼軒 侯俊偉攝影。

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

找到志同道合、有相同信念的夥伴一起打造 Bananny 注重平台兩端使用者的體驗，打造符合使用者lifestyle的產品，包括考量家長零碎的時間、保母對於科技的不熟悉等。 深耕有價值的專業內容，長遠經營 SEO

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

Bananny托育小幫手是台灣最大的幼保人才平台，除了即時媒合專業保母，更創新引入又保幼教和護理系的幼兒陪玩夥伴，提供家長彈性且可負擔的臨時育兒支援，有效解決現代無後援小家庭的痛點。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

「我覺得世界不缺多賣一套玩具、 一件嬰兒衣服或是一個包包的公司，但是我真的希望幫助更多爸媽，在成為爸媽之後，不用一定要妥協或是放棄追求自我。人生中有很多重要的事情，可能是你的興趣，可能是陪伴家人的時光，可能是你的自我實現。但不管你是要稍微喘息片刻，還是繼續追求自己的理想，Bananny 托育小幫手希望能成為提供爸媽即時且彈性支援的可靠存在。讓你不用因為成為父母，必須去犧牲個人的理想或選擇，而失去原來的可能性。既然現在沒有這樣的環境，我的工作就是創造這樣的環境。我覺得解決這個痛點對我個人來說是深具意義的，因為它同時也是在創造我想要的一種未來。」

團隊資訊

公司名稱：烏托邦科技股份有限公司

成立時間：2016/11/11

產品名稱：Bananny 托育小幫手

上線時間：2016/11/11

團隊人數： 5人

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