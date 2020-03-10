中國手機市場在肺炎陰霾壟罩下萎靡不振，蘋果iPhone中國2月銷量暴跌超過60%，僅售出不到50萬部。

受到武漢肺炎疫情的衝擊，蘋果2月在中國銷售的iPhone數量遭遇雪崩式跌落，與去年同期相比衰退逾60%的手機銷量。

根據中國信息通信研究院（CAICT）的資料，蘋果2月僅僅賣出不到50萬部手機，去年同期的銷售總量則達到127萬部。

蘋果2月中國銷量大跌6成，股價重挫至今年新低

如此巨大跌幅，與2月初蘋果全面暫停中國的據點、店面運作脫不了關係，雖然蘋果當時聲稱只預計關閉一週左右，但最後卻礙於衛生、疫情等種種因素無法如期恢復營運，直到3月10日仍有4間Apple Store尚未重新開張。

雖然有看法認為，外界不必對第一季中國銷量衰退太過在意，這些需求並沒有消失，只是往後延至疫情結束，屆時將迎來一波回彈的復甦購買潮。但投資人似乎仍心存疑慮，消息揭露同日，蘋果股價暴跌近8%至266.17美元，達到2020年以來最低點。

武漢肺炎疫情下，中國手機市場嚴重萎縮，無論iPhone或Android手機2月都同比下滑超過5成的銷量。 Dragon Images via shutterstock

遇上銷量慘跌的不光只是iPhone，去年同期中國銷量1,272萬部的Android手機，今年表現同樣頹靡，僅賣出585萬部手機，衰退幅度達到55%。不過，2019年的農曆新年是在2月，2020年則在1月，兩者的差別也很可能對銷售造成一定程度的影響。

今年2月初，維德布什證券分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）曾預估，蘋果第一季中國iPhone銷量將減少100萬部，如今看來情況恐怕比預計的更嚴峻，但仍認為這只是短暫的衝擊，不會成為一種趨勢。

iPhone 11供貨面臨短缺，新機發表可能將推延

比起中國銷售的暫時下滑，更令蘋果及投資者擔憂的，或許是供應鏈能否步上軌道。從3月初開始，便不斷有風聲傳出，iPhone的庫存已經漸趨緊繃，稍早有蘋果員工透露，用於維修換機使用的iPhone可能將缺貨2至4個星期，個別零件也面臨短缺。

與此同時，蘋果供應實體零售據點的iPhone 11也開始減少，有美國當地電信商的員工聲稱，店裡已經好幾週沒有進貨iPhone，也不知道什麼時候會恢復供應。親自在網路上下單購買iPhone 11的話，許多站點目前都必須等待8天時間才能取貨。

雖然中國產能開始慢慢復甦，作為蘋果的主要供應商之一，富士康日前透露目前復工程度已達到季節性需求的50%，預計3月底就能恢復正常產能，但近期又傳出鏡頭模組供應商LG Innotek出現確診案例被迫關閉廠房，狀況仍相當不穩定。

鴻海在稍早的法說會上宣稱，復工程度已達到季節性需求50%，預計3月底能恢復產能。 360b via shutterstock

且外界預測蘋果今年將推出的iPhone SE2以及iPhone 12，都將因為疫情而導致推出日期延宕。先前已有消息傳出，蘋果將原先計畫在3月推出iPhone SE2延到4月上市，如今又有預測認為可能將延後兩個月推出；歷來大多9月登場的新款iPhone，則被預期會延遲到10月發表。

蘋果執行長庫克對此仍保持樂觀，2月底強調中國疫情已逐漸受控，實際情況也如庫克所預期，截至3月9日為止，中國已連續3天湖北以外地區零新增確診。但必須警惕的是，隨著疫情在中國海外持續擴張，未來供應鏈仍有可能遭遇斷供的威脅。

資料來源：Reuter、9to5mac、Apple Insider

責任編輯：陳映璇