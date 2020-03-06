受到武漢肺炎疫情影響，IDC透露，在PC與智慧型手機上，上半年的挑戰是工廠端的商品供應層面，接下來還有市場的消費力道的問題。

「觀察武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）的影響，上半年的重點著重在工廠端的商品供應層面，後續是否會進一步衝擊市場的消費力道，要看能否有效控疫情，以及整體的經濟，」市調機構IDC研究副總監嚴蘭欣說道。

ICT（資訊及通訊科技）產業含括的範圍廣，其中不確定因素高、被影響程度最大的範疇，就屬硬體市場。

一方面，一款硬體產品的誕生，背後牽扯到的是數不清的供應商，且大多數工廠都在中國大陸，復工與否、趕不趕得上進度，全都得「看疫情吃飯」；另一方面，個人使用的硬體終端裝置，銷量好壞取決於民眾的消費能力、市場的消費風氣，在疫情搞得人心惶惶的時刻，市場勢必受到衝擊。

今（6）日，市調機構IDC公布一份《個人運算裝置研究報告》，除了回顧台灣個人終端裝置（包含智慧型手機、平板、PC及平板電腦）在2019年的成績，也預測2020年在疫情籠罩下，市場會發生什麼變化？

兩大原因，2020智慧型手機出貨不到600萬台

首先，看看近期新聞頻頻、引人關注的智慧型手機。

隨著疫情在南韓爆發，智慧型手機一哥三星位在南韓龜尾市、以及越南的工廠紛紛傳出確診案例，剛上市的新機Galaxy S20能否如期供貨受到外界質疑；蘋果也承認供應受到限制，原先有望在3月發表的新iPhone，如今也成謎。

根據IDC統計，2019年台灣智慧型手機市場出貨量達645萬台，較前年大跌12.6%，主因消費者換機週期拉長，5G又要在2020年開台，讓消費者產生觀望心態。

綜觀2020年，原期待5G換機潮可以拯救已經衰退四年的市場，如今受到供給影響，IDC也不看好，IDC助理分析師江靖婷預測，2020上半年受影響最甚，預計全前出貨量只能達到584萬台、下滑9.4%。

2020年台灣智慧型手機市場，受到武漢肺炎及NCC「中國台灣」風波的雙面夾擊。 Shutterstock

除了武漢肺炎影響外，第二個原因是先前NCC槓上華為的「中國台灣切結書風波」。

自2019年11月中起，國家通訊傳播委員會（NCC）公告各家手機大廠，必須簽定正確標示「台灣名稱」的切結書，新進產品才能獲得驗證審驗，成為合法販售的產品。雖然NCC強調，這一做法不僅僅是針對中國品牌，而是所有品牌統一標準，但在兩岸局勢略微緊張的情勢下，多數陸系品牌遲遲無法達成，導致無法順利銜接新機出貨。

包括華為、小米、紅米、OPPO、vivo、realme等品牌在內，IDC指出，2019年陸牌手機在台市占已超過25%，若這些廠牌「卡關」，勢必會影響到整體市場。

《數位時代》在NCC的型式認證資料網站上查詢，發現自2019年11月中後，陸系品牌除了SUGAR之外，確實其他品牌，都沒有新手機再通過認證，在2020年，較大的廠牌也只有三星有新機在表單上。

2019年PC挺過來，2020卻要負成長

在IDC的預測中，PC受到的衝擊也不小。

在2019年，台灣PC（包含桌上型、筆記型電腦、工作站）曾一度遭遇Intel處理器缺貨，以及Windows 7作業系統宣布將停止支援等風波，但由於商用市場需求旺盛，台灣PC市場當年出貨量達235萬台，較前年小漲0.6%。

「由於第一季通常為PC市場淡季，加上今年農曆春節假期落在一月底，廠商在通路庫存方面，早已因應春節做足例行的規劃與準備，」嚴蘭欣表示。

但長遠來看，目前工廠復工及復產率仍較低。雖然台灣二、三月還有庫存支撐，但未來幾個月的供給，仍充滿不確定性，因此對第一季PC市場預估下修6.6%，年增率由負成長0.9%、下調至負7.4%；至於2020年全年則下調1.2%，年增率由負2.8%下修至負4.3%。

原先預期2020年，台灣顯示器市場的年成長將由正轉負，但卡在供應鏈短缺，2020年台灣顯示器市場下修4.1%，年增率由負1.1%加深至負5.2%。 IDC

整體來說，2020年上半年受到的衝擊，讓市場沒辦法和2019年相提並論，但IDC樂觀表示，下半年市場會逐漸回穩。

責任編輯：陳映璇