蘋果對中國供應鏈根深柢固的依賴，令這間科技大廠在貿易戰、武漢肺炎兩起災難接連受創，電子五哥2月24日起力拼招工率，因為沒有一家業者跟蘋果脫離得了關係。

從中美貿易戰到武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，遲遲無法將雞蛋遷出「中國」這個籃子的蘋果，在接踵而來的動盪中遭受莫大衝擊，2月初蘋果宣佈下修財報預測，此消息一夕令蘋果蒸發450億美元市值，更導致供應鏈股價接連受挫。

1月底公佈的財報中，蘋果估計2020財年第二季（2020年1至3月）營收應可達到630億美元至670億美元，不過庫克在聲明中表示，此估計是基於2月10日復工後，產能迅速恢復為前提，現實狀況似乎不如蘋果所想的順利。

2月開工延遲下，中國政府宣示3月加速復工拼經濟，這座世界工廠本週正大力招工，拼復工率。「一座工廠只做一產品，蘋果的工廠其實比蘋果還緊張！」一位蘋果供應鏈業者透露。

2月10日陸續復工後，初期復工率其實相當低迷，因為工廠得為每一位員工備足兩口罩、各出入口體溫量測器、隔離措施、線上面試與申報系統……，準備足夠，復工證才會申請得到，更遑論徵人受到各省市跨區限制。

「這不是要逼大家得肺炎！」供應鏈主管說，再不復工會嚴重斷鏈，沒了經濟也是會死，這增加大家決心，近兩週，「美國那家大客戶」忙著調動全球供應，把印度生產的包裝材料送來中國應急，隨中國工廠人力增加，能開始小量生產。

電子五哥拚復工率，招工內薦獎金創天價

2月10日起電子五哥陸續招工，本週進入搶人留人高峰，五哥中，沒有一家離得開蘋果供應鏈。

鴻海中國事業體富士康，不論鄭州還是深圳，都傳出高薪招工消息，一切因為電子五哥要主動出擊，派專車前往安全省市接員工返回崗位，再者就是號召場內安全的員工，自己人介紹自己人（中國稱內介），知道老鄉來歷也比較安心。

2月24日開始，進入中國工廠稍具規模的復工，主因是2月10日自主隔離兩週的返崗員工，陸續開始加入產線。

目前五哥復工進度，富士康是蘋果最大代工廠，深圳廠區又是其中國最大生產基地，為加速招工，3月底前內薦員工成功，推薦人可領3,600人民幣，被推薦人更拿到6,750人民幣；其次離職後又回鍋及新報到，也各有6,750人民幣獎金，工作滿60天及90天各有獎金可拿。簡單的說，一位新普通工人錄取，累積上班90天就能領到1.35萬人民幣（約新台幣58,050元），這是一筆非常豐厚的獎勵。

中國媒體報導（官方並未證實）鴻海鄭州加碼激勵獎金，新入職員工可以獲得7,000人民幣獎金（約新台幣3.02萬元），發放分兩次，第一次是上班在職超過60天，領3,000人民幣，剩下在職累積超過90天發放，但各有上工打卡門檻。

緯創的昆山廠是iPhone組裝地，由於昆山防疫情況良好，中國央視甚至以緯創為樣版報導復工情形，透露昆山廠上下游600家供應商，已有80%恢復生產，為了加速復工，緯創昆山廠也祭出報到1,500人民幣、滿90天到職2,000人民幣的獎金。

仁寶的昆山廠也以智慧裝置生產為主，目前大力招工中，除一省三市（湖北省、浙江溫州、安徽阜陽、河南信陽）的員工仍被拒於蘇州製造工廠門外，為確保來廠應徵員工「無疫」，也鼓勵內介，3月25日以前，推薦成功不僅介紹人，被介紹人都能各領5,000人民幣獎金，廠區並派車去接宿遷及徐州等地員工返廠。

「排程滿，加班多！」和碩是蘋果供應鏈第二大代工廠，位於昆山的世碩廠也宣佈加碼招工，避免被同業磁吸，世碩推出的留任獎金總計3個月內可領4,500人民幣，期望員工一路留任到5月。

廣達上海松江區也在2月加碼招工，內薦獎金4,500人民幣以上，招工單位張貼獎勵也直言老員工返費更高達8,000人民幣。

但蘋果供應鏈主管透露，即便大家忙招工，但產能利用率仍不夠，3月底能到7成就已經很不錯。「能搬的已經開始搬遷，比方Mac筆電主機板可能在台灣生產後到中國組裝，airPod Pro及HomePod等可以走的，都已經到中國以外生產。」蘋果供應鏈說，剩下還沒走的，是一座十幾萬人的工廠，要去哪國找得到這麼多人？

供應、銷售遇阻，蘋果4月新品添變數

蘋果執行長庫克（Tim Cook）雖然沒有在財測修正聲明中提到確切下修金額，只透露供應短缺及需求縮減兩大因素，導致他們恐怕無法達成最初預期的營收成績，4月公佈財報時才會進一步公佈更多訊息。

蘋果執行長庫克聲稱，因中國供應、需求的短缺，公司將無法達到最初設定的營收目標。 ShutterStock

實際上，中國正式開工前，各方分析師便警告，武漢肺炎陰霾壟罩下，蘋果代工廠的復工率恐怕不容樂觀，估計各地廠房只會有30%至60%的復工率，並認為發薪日過後將迎來一波離職潮。

就連蘋果位於中國的42間Apple Store，自2月初全面停工後，至今重新開張的店數仍不足半數。中國是蘋果第三大市場，僅次於美國及歐洲，最近一份財報中顯示，中國上一季貢獻約136億美元的銷售額。

分析師曾估此舉預計會削減蘋果本季於中國的營收，影響約100萬支iPhone的銷售。外媒《日經》也曾報導，AirPods庫存已經告急，在低迷的復工下，接下來的幾個月內，這款熱銷的真無線耳機同樣有缺貨的疑慮。

不只既有商品的生產面臨重創，原訂今年上半年登場的新產品也遭受牽連。外媒指出，蘋果原先計畫3月推出低價機種iPhone SE2，目前已經將生產從2月推延至3月，並預計4月才會登場。

也有知名人士透露，蘋果預計3月底舉辦新機發表會，推測將在4月3日正式推出iPhone SE2，某種程度上與外媒披露的說法一致。俗話說禍不單行，蘋果配備新鏡頭的iPad Pro，也傳出可能因武漢肺炎疫情延後上市的消息。

蘋果能否如期在上半年推出平價iPhone SE2及大型3鏡頭iPad Pro嗎？據了解，現在就是最關鍵的時刻，一個月後是否繼續發表？發表後是否受疫情衝擊買氣？還是就停產放在倉庫，讓那些料件報廢？這都是一大難題。

在貿易戰跟肺炎疫情干擾下，蘋果還不打算把工廠分散嗎？供應鏈透露，其實能挪移早挪移，未來，緩慢的移動也將成為大勢。

不過值得慶幸的是，考量到蘋果系統的特殊性，不像Android存在大量的替代品，中國市場需求大抵只是延後，而不會因此消失。

蘋果供應鏈為何離不開中國？

過去在中國供應鏈的成熟與深植，是蘋果這些年來如此成功的重要原因之一，運用中國低價的人力、物力，大量且快速進行生產並銷往全球各地，為蘋果創造龐大收益與自由現金流。

根據2019年的資料，蘋果約47.6%的供應鏈廠房位於中國；《日經》也分析，蘋果前200大供應商中，75%有在中國設廠，22%擁有3個或以上的中國廠房，可見蘋果對中國的依賴之深。

從中美貿易戰時期開始，「供應鏈遷徙」就已是個熱門話題，蘋果並非不想減少對中國這顆不定時炸彈的依賴，而是整體供應鏈對當地的依賴已根深柢固，想遷短時間也遷不走。

富士康等供應商復工的情況不如預期，外界估計蘋果預定上半年推出的新產品恐怕都將面臨延遲。 360b via shutterstock

當時曾有傳言指出，蘋果計畫將15%至30%的產能遷出中國，然而維布德什證券分析師丹尼爾．艾夫斯（Daniel Ives）估計，理想狀況下，蘋果頂多在18個月內分散5%至7%產能，至少得花3年時間才有辦法轉移20%產能。

而緊接貿易戰而來的武漢肺炎，蘋果自然沒有足夠的時間進行因應，但此次事件後，很有可能進一步推動蘋果減少對中國依賴的布局。

中國淘汰潮來臨，疫情過後現急單

在非蘋供應鏈方面，中國復工狀況也不佳。微控制器（MCU）設計商廣應科技主要客戶包括伺服器及基地台、智慧家電業者，董事長唐燦弼說上週復工極低，本週客戶復工高一點，但實際要3月才會明朗。

「中央要求復工，但復工準備是否到位？復工是在家復工還是產線？」唐燦弼保守認為，中國供應鏈斷掉機率很高，中國中小企業財務槓桿高，過年前習慣放帳（延後付款），到元宵節後付款，如今停工到節後，「可能會把體質不好的（企業）淘汰掉。」

不過或許也不用現在就悲觀，唐燦弼說，一切就看復工進度，2月算是開始返工，但若疫情持續到年中，變數就大了。

但台灣廠商並沒有停留在疫情的擔憂裡，「我們預測疫情一結束，急單就會來。可能3月陸續發生，一般消費性需求回升會很快。」廣應主管透露，現在已經開始拉高零件安全庫存，他有信心公司本身是不會有斷鏈風險。

零座中國廠房，三星也難逃疫情衝擊

當包含蘋果在內，各家手機業者哀鴻遍野時，三星在武漢肺炎初期因絕大部分產能都位於越南，得以避開這起無妄之災。三星在越南擁有8間廠房與1間研發中心，於當地投資超過500億美元，2017年貢獻540億美元出口額，接近越南總出口的4分之1。

從2018年開始，三星在中國的市占率已不足1%，過去兩年接連關閉於中國僅存的3間廠房，如今可說手機業務於供應於銷售皆完全脫離中國。根據《路透社》報導，一位與三星供應鏈密切的人士指出，比起華為或蘋果等競爭對手，三星更能抵禦新型冠狀病毒的危害，「能避開風險讓我們感到很幸運。」

然而世事難料，韓國從上週起武漢肺炎疫情大舉爆發，至今（25日）確診人數接近900人，成為感染數量僅次於中國的第二重災國。而三星位於龜尾的高階手機工廠也傳出員工確診，一度全面關閉產房進行消毒。

且遠在越南的廠房也因為疫情，面臨零組件短缺的危機。目前三星透過空運輸送物料彌補新手機Galaxy S20的供應缺口，但越南工業局聲稱，三星很難就此滿足生產上的需求。

武漢肺炎至今沒有消退的跡象，一旦與疫情的抗戰時間拉長，三星能否繼續維持產能，免於遭遇蘋果當前的窘狀，仍要打上一個大大的問號。

責任編輯：陳映璇

資料來源：Reuter、Nikkei、Bloomberg