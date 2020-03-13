軟銀創辦人孫正義日前PO文表示想提供百萬份免費新冠試劑，但卻引來大量網友的批評，稱此舉會導致醫療保健系統壓垮並使工作人員負擔過重。

日本軟銀集團創辦人孫正義日前在Twitter上宣布，想為100萬人提供免費新型冠狀病毒測試，結果卻引來鋪天蓋地的批評，稱此舉可能壓垮醫院服務，促使孫正義表態重新考慮該計劃。

孫正義此前打破了三年來在Twitter上保持沉默的狀態，PO文稱對新型冠狀病毒疫情感到十分擔憂。在回應關注者的評論時，孫正義稱他計劃採取行動，並在考慮自己能做出什麼貢獻。

孫正義Twitter截圖

當地時間週三，孫正義發推文寫道：「我想為那些擔心新型冠狀病毒感染的人提供免費PCR檢測的機會。首先，我們可以幫助100萬人。我們正在商討相關計劃。」所謂PCR是指聚合酶鍊式反應（PCR）測試，它可以發現早期感染。

孫正義還在Twitter上展示了正在考慮的PCR方案。在該方案中，人們可以在家裡對鼻腔進行取樣，並將其郵寄到實驗室，實驗室將檢測樣本並將結果發回。他週三訪問了日本衛生部，希望與該機構合作，這樣檢測就不會造成任何負擔。

然而，孫正義的提議立即引發了批評，因為這會導致日本醫療保健系統被湧入的人流所壓垮，並使工作人員負擔過重。幾個小時後，孫正義再次發推文稱，鑑於負面回應太多，他可能會重新考慮上述想法。

孫正義很少在Twitter上PO文，但在2011年海嘯襲擊日本並損壞福島核反應堆後，他曾發表過類似的言論，表達了擔憂。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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