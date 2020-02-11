美國品牌電商Brandless於本週熄燈歇業，這是軟銀願景基金投資眾多新創中的第一樁倒閉案例，過去大舉獲取用戶的低單價策略，如今反噬了自身。

軟銀願景基金旗下投資的眾多獨角獸中，出現了第一個「死亡案例」。美國品牌電商Brandless於本週宣布熄燈歇業，停止所有業務營運，並不再接受消費者下訂商品。

儘管許多軟銀願景基金投資的新創，都在虧損中面臨縮減業務及裁撤人手的困境，但Brandless卻是首間宣布倒閉的新創。

Brandless成立於2017年，是一間以有機、全素、環保等「綠色意識」為主題，用固定3美元單價（約合新台幣90元）販售罐裝食品、餐盤等高品質日用品的DTC（直接銷售）電商業者，有媒體將它形容為美國的「無印良品」。

軟銀於2018年宣布對Brandless投資2.4億美元，使該品牌的估值達到5億美元，對於才剛滿一歲的電商新創公司來說，這無疑是相當可觀的數字。

硬傷：商品單價過低，營利不抵物流成本

官方在倒閉聲明中透露，競爭激烈的零售市場讓業務難以為繼。「我對我們在Brandless所做的一切，以及團隊的努力與奉獻感到驕傲。」Brandless執行長伊萬．普萊斯（Evan Price）表示，雖然Brandless沒能在當今的DTC市場上立足，但他相信，在未來將有品牌汲取這次的經驗而誕生。

從消費者的角度來看，Brandless的品牌營銷並沒有什麼重大的缺失；然而，每樣商品3美元的「公道價」限制了販售的品項，同時壓縮獲利空間，而且，3美元的單價設定並不適合電商，消費者買的商品不夠多時，利潤甚至還抵不上物流的開銷。

3美元的低單價令Brandless沒有太大獲利空間，在未能促使消費者多買一點的情況下，這間品牌電商最終宣佈熄燈歇業。 Brandless

實際上，Brandless後期也拋棄3美元均一價的堅持，引入6美元、9美元的商品，甚至推出要價60美元的大麻萃取物（CBD）商品，希望提高利潤及增加消費者購買品項。可惜這項改變來不及亡羊補牢。

去年披露的一份報告顯示，高昂的運輸成本令Brandless入不敷出，產品品質控管也遇上難題，軟銀期待的轉虧為盈也遲遲無法實現——最終計畫投資的2.4億美元，只有不足一半到了Brandless手中。

同時《富比士》指出，Brandless有著許多DTC品牌的通病，品牌認知度不夠，且缺乏獲得客戶的管道。雖然2018年曾開設快閃店，但或許實體店面效益不敷高昂成本，後續也沒有任何下文。

目前Brandless已裁員70名，停止接受一切訂單，僅留下其餘10名員工履行既有的訂單，以及評估任何收購請求。

營利與否成關鍵，披薩機器人新創改行賣紙盒包裝

某種程度來說，Brandless的隕落顯示出：WeWork上市受挫導致估值暴跌後，軟銀願景基金對資金挹注變得更為謹慎，即使新創瀕臨存亡關頭，也不一定會伸手救援。

以披薩機器人聞名的Zume於今年1月宣布揮動裁員大刀，令360名職員告別工作崗位。Zume此舉幾乎裁去全公司一半的員工，同時結束披薩外送及製作業務，轉而專注在環保食品包裝上。Zume聲稱對此包裝技術擁有多項專利。

過去大舉的揮霍，讓軟銀願景基金本身也遇上瓶頸。去年中旬，軟銀執行長孫正義宣布將加碼推出第二期願景基金，但目前籌集的資金仍遠遠小於目標的1,080億美元。

不惜一切代價換取成長的時代已經過去，孫正義從WeWork身上看到，注入大筆資金換取、如吹氣球般膨脹的估值是多麼脆弱。

現在，軟銀所有旗下的新創，都必須開始正視如何營利，甚至為此大幅調整商業模式以避免化為泡影。

資料來源：Protocol、The Information、CNBC

責任編輯：張庭銉