亞馬遜急召10萬名新員工，同時，四月期間還要幫美國所有物流相關工作者的時薪調漲2美元。

據外媒報導，當地時間週一亞馬遜宣布，鑑於新型冠狀病毒蔓延導致發貨需求大幅增加，公司計劃在倉儲和送貨領域招募10萬名新員工。

同時，亞馬遜表示在整個4月期間，在美國工作的相關職位員工時薪將全面上調2美元。

便利、到貨又快速的Prime Now、Amazon Fresh等服務，在疫情期間成為消費者的首選，然而龐大的物流需求已讓平台應付不過來。 Frederic Legrand - COMEO via shutterstock

據悉，隨著越來越多的美國民眾待在室內以保護自己免受新型冠狀病毒的感染，他們開始轉向亞馬遜等電商網站購買雜貨和家庭用品。上週五，亞馬遜告知客戶可能會在Prime商品的發貨上遇到延誤，而且該公司一些非常搶手的家庭必需品庫存即將告罄。

「在社區普遍實行與他人保持一定距離的過程中，尤其是對老年人和其他有潛在健康問題的人來說，把一件重要物品送到家門口是至關重要的。」亞馬遜負責全球業務的高階副總裁戴夫·克拉克（Dave Clark）表示：「我們看到需求出現了顯著成長，這意味著今年這個時候我們對勞動力有前所未有地渴求。」

隨著新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的蔓延，許多限制措施也越來越多。美國疾病控制與預防中心等機構建議人們待在室內，遠離人群，以保護自己免受疾病侵害。紐約州和俄亥俄州等州已經關閉了酒吧、餐館和電影院等人流量大的商家，導致數千名員工在未來幾週內失業，拿不到工資。

克拉克在聲明中說，亞馬遜希望將這些人吸引到他們的倉庫。「我們希望這些人知道，我們歡迎他們加入我們的團隊，直到一切恢復正常。」

責任編輯：蕭閔云

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