武漢肺炎令以亞馬遜為首的電商訂單遽增，然而龐大的物流需求卻也讓業者應付不過來；遠在韓國的電商新創Coupang，更面臨資金加速耗盡的窘境。

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）在美國持續蔓延，隨著第一例死亡案例出現，民眾對疫情的擔憂也達到高點。如同曾在台灣、中國發生的搶購現象，病毒肆虐也讓美國電商、網購需求暴漲。

與1月疫情正式爆發前相比，亞馬遜股價已上漲約5%，稍早投資公司MKM Partners公布的「居家指數」，也將亞馬遜列為可能因疫情而獲利的33家公司之一。

縱然網購暴增令以亞馬遜為首的各家電商業者滿面春風，但突如其來的大量訂單，似乎也漸漸令這些平台難以負荷其物流需求，亞馬遜部分地區的快速到貨服務更面臨失靈邊緣。

根據《CNBC》報導，Amazon Prime Now、雜貨電商Instacart在部分地區的服務面臨滿載，有時必須得隔日才能下訂單，沃爾瑪的隔日到貨服務也限制送貨時間。

疫情導致訂單暴增，亞馬遜快速到貨服務面臨失靈危機

在疫情爆發初期，多數實體商店的物資就已被搶購一空，加上為減少與人接觸的機會等因素，許多消費者開始轉投電商平台的懷抱。便利、到貨又快速的Prime Now、Amazon Fresh等服務便成為消費者的首選，然而龐大的物流需求已讓平台應付不過來。

Prime Now提供亞馬遜會員在下單後一小時內到貨的快速服務，不過商品種類有所限制；而Amazon Fresh則是與地方雜貨店、超市合作，主要提供生鮮食品的外送服務。

亞馬遜本週率先發出警訊，提醒用戶Prime Now及Amazon Fresh兩種服務可能會遇上交貨延遲的狀況。有消息人士透露，亞馬遜並沒有減少運輸車輛，但暴漲的訂單實在讓物流無法及時因應。

同時《CNBC》發現，Prime Now服務對部分商品設置了購買上限，例如衛生紙、瓶裝水等產品都有購買限制。亞馬遜並未回應限制購買量是否與疫情有關，不過有司機透露，瓶裝水的需求近期的確因疫情而大量增加。

另一間電商平台Instacart則表示，過去幾天內整體需求成長了10倍，加州、華盛頓州等部分地區更暴漲20倍，由於訂單陡增，用戶必須等到特定的時間段才有辦法使用送貨服務。

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越賣賠越多，韓國新創電商在疫情中的困境

當然，無論對於亞馬遜還是Instacart，目前遭遇的需求暴漲仍屬於「甜蜜的負擔」，但對於遙隔太平洋的韓國業者來說，可能就不一定是這麼一回事。

韓國是當前武漢肺炎第二大重災國，截至3月5日上午為止，確診人數已達到5,766例，並有36個死亡案例。如同其他國家的發展，韓國電商業務也在這一波疫情中迎來爆炸性的訂單。

尤其韓國本身就是電商大國，根據市調公司Euromonitor的數據，韓國是僅次於美國、中國的第三大電商市場，雖然人口只有5,000多萬，網路購物占比卻達24%，高居全球首位。

Coupang身為韓國最大的電商業者，這意外增加的需求卻沒有令他們露出笑容，這是由於主要增加的項目，大多是低利潤的日用品及農產品，反倒令物流成本持續上漲。

處於賣越多賠越多現況的Coupang，可能因疫情而加速手頭的資金用盡。 shutterstock

根據《路透社》報導，Coupang每日的出貨數量已從去年底時的220萬，在2月中旬上升到300萬。為應對攀升的訂單，平台不得不擴大雇用臨時的送貨人員。

Coupang最大的金主是軟銀願景基金，至今總計挹注約30億美元資金，估值在2018年達到90億美元。就如同其餘軟銀願景基金所投資的新創，Coupang也正面臨嚴重虧損。

2018年時，Coupang的營收成長65%達到4.4兆韓元，然而虧損也一舉擴大72%至1.1兆韓元，可說處於「賣越多賠越多」的窘境。這場意料外的疫情，很可能加速Coupang的資金燃燒。

穆迪韓國分析師Han Tae-il認為，若Coupang要繼續堅持下去，可能很快就會需要新的資金。但經歷WeWork事件的軟銀，此刻已轉變方針積極要求新創營利，不會再輕易敞開錢包。

武漢疫情的影響下，Coupang握有的資金可能會比想像中更快用完，面對新世界百貨、Naver等新加入電商戰局的財團競爭者，這隻獨角獸可能沒有太多時間尋找對策。

資料來源：CNBC、Reuter、Bloomberg

責任編輯：陳映璇