疫情指揮中心公布確診數連兩日衝高，新增的54案例爆出頻繁出國、隱匿旅遊史爭議，使疾管署祭出重罰，非必要前往第三級警戒國，將加徵費用，確診並公布姓名。

中央流行疫情指揮中心16日也宣佈單日有8名確診患者從境外移入，再創新高，且多是旅遊感染，使確診人數來到67例。

由於新增的54案例爆出頻繁出國、隱匿旅遊史引發爭議，對此疾管署宣佈，將拿出嚴厲手段針對警告不宜前往區域（第三級警告國家），除返國必須做居家檢疫隔離外，因屬明知故犯，除不適用防疫補償每日1,000元規範，且因增加不必要費用，所產生費用將直接收取，若確診立刻公布姓名。

麥格理證實辦事處全員居家辦公14天

近期金融圈出現第一位確診病例，引發圈內高度關注，由於15日新增6例境外疑入案例中，傳有一確診病患服務金融圈，並與兩室友共租屋在外，兩室友也在金融圈服務，也引發相關業者關注，紛紛展開防疫大作戰。

外資機構麥格理16日發佈聲明指出，確診的是該公司台北新協和辦事處工作的員工，該員受測新型冠狀病毒（COVID-19）呈陽性反應，該辦事處是麥格理在台灣的三個辦事處之一。該員工目前正在接受醫療護理並受到良好照顧。

因應武漢肺炎，許多大樓都必須量體溫進入 SOGO

麥格理表示，除立即對新協和辦事處做深層清潔，且相關員工需在家中工作14天，並考量有些員工會在辦公室間移動，也要求台北南山辦事處工作的員工在家中工作14天。

資誠大消毒，近200員工在家上班兩日

而受到室友確診波及，資誠會計師事務所16日也發佈聲明，表示台北所有一位與確診病例有接觸而被匡列為居家隔離的同仁，早上醫院檢測結果為陰性反應，不過該員仍將居家隔離14天。

受到確診案例影響，資誠會計師事務所宣佈啟動2天的居家辦公。 資誠聯合會計師事務所

為確保防疫層級，資誠週末在該員工檢驗尚未出爐前，就要求位於世貿中心國貿大樓的資誠會計事務所26樓員工全體在家遠距辦公，相當近200人員工居家辦公2日，直到3月18日才解除門禁管制，但全員還是必須自主健康管理至3月28日。

3月16日，也就是週一上班日凌晨，資誠也已完成國貿大樓所有樓層消毒工作，該大樓約有千名員工，使用22~30樓辦公區域。

資誠也是此次超前防疫工作最完備的金融業者，公司主管透露，過去每月都有2天可申請居家辦公，今年2月更因疫情關係，開放每月7天遠距辦公，過去演練經驗也讓員工遠距上班能立即上手。

國泰人壽開槍，嚴管員工出國

壽險業也立刻針對清潔消毒辦公室，並隔離員工檢疫，初步確認為陰性，目前要求該員工與有互動密切同仁居家辦公。

國泰人壽16日也宣佈， 非必要不得出國，不論公差或私人旅行，同時，即使請假也有不準假權利。 國泰人壽解釋，不是硬性禁止，但「強烈建議」員工不要出國，且商務出差都已經取消，若員工執意出國，主管有權利不准假。

金管會保險局也發出重要通知給各保險公司董事長及總經理，提醒要確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，且防疫期間應全面避免非必要的公務及非公務出國行程。

由於15日傳出金融圈有人確診，且職業是外資助理分析師，引爆許多傳言，包括該員尚未確診前曾出入法說會等公開場合，女友另任職投顧等等，引發圈內人心惶惶，不少券商紛紛自清，強調活動並無該確診患者出入，投顧董事長甚至親自聲明表示：公司全體同仁都不認識該確診者，請勿傳播謠言，也是此波肺炎疫情下，罕見圈內大動作防疫與澄清事件。

責任編輯：陳映璇