境外移入武漢肺炎確診者17日激增至10人，由於連續三日創新高，疫情指揮中心宣佈將日本、新加坡、美國三州（加州、紐約及華盛頓州）升級為第三級旅遊警示。

疫情指揮中心17日宣佈，因應境外移入確診病例暴增，將新增亞洲19國升級為第三級旅遊警示國，非必要不建議國人前往，其中日本及新加坡都正式入列，美國（紐約/加州/華盛頓州）也升級為第三級警示。

17日台灣新增武漢肺炎（新型冠狀肺炎）確診人數10人，全是境外移入，皆為旅行團染病，其中4個新增案例是先前已有確診者的土耳其旅行團成員，指揮官陳時中指出，土耳其風險頗高，這團15人中累計已有9人染病。其次埃及團也陸續確診，其他確診人曾前往捷克、奧地利、冰島、德國、法國旅遊。

亞洲19國、東歐1國、美國3州列入三級警告

由於境外移入案例很多，國人出外旅遊不僅需高度注意，疫情指揮中心宣佈亞洲東歐20國、美國3州（紐約/加州/華盛頓州）升級為第三級旅遊警示，非必要不建議國人前往。

亞洲增列19國為第三級警示，包括日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、汶萊、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡及馬爾地夫；東歐則是摩爾多瓦，第三級警示區外國人將被管制入境。

17日台灣新增武漢肺炎（新型冠狀肺炎）確診人數10人，全是境外移入，皆為旅行團染病。 疫情指揮中心

移工若回國不允許返台，工作年限延長3個月

勞動部指出，移工管理期望減少人員跨境流動，增加雇主防疫能力。因此鼓勵雇主期滿續聘，或考慮國內承接（一年國內移工轉換約10萬人），同時勞動部也會彈性增長12年在台年限（看護工14年），先延長3個月。

至於已取得移工的雇主，勞動部也會延展效期，保障雇主權益。鼓勵移工延後休假返國，機票變更或取消造成的損失，勞動部會補償，但若移工堅持返國，疫情期間將不允許返台，雇主也必須提出移工居家檢疫計畫書。

在16日疫情指揮中心首度宣佈，執意前往第三級國家的國人將因「明知故犯」給予處罰，陳時中補充說明：「宣布之前已經出國，不會落到這個範圍來，宣布之後，非必要前往，才屬『明知故犯』，除了取消居家檢疫補助金，並會根據個案的不同，視情況加徵費用，公布姓名則根據違反程度、防疫需要做相關考量。」

另外，陳時中更強調，將會非常謹慎使用「公布姓名」此手段，在確診者有 增加傳染風險 ，站在 防止擴張 、 疫調困難 此立場，才會採取公布姓名，這也是為什麼，明知故犯但沒有確診者，就不會公布姓名。

兩班制SOP做好準備！陳時中：台灣目前還不會實施

媒體也提問，新加坡政府已經展開AB兩班上班作業，台灣是否會跟進？對此陳時中回應，兩班作業準則SOP（標準作業流程）都已經做好，但（台灣）尚未進入這樣的情況，現在還不會全國性實施！

陳時中說，台灣近期本土群聚染疫狀況停止了，但現在最大挑戰是境外移入。「我們現在檢測會先針對特定高感染風險者做檢測，官員不見得特別會，所以不會針對所有政府官員做檢測。總統跟副總統特勤維安也會做加強防護。

採檢現在不限有旅遊史，由醫師做專業判斷，認為有必要就會擴大採檢，但不會針對個人要求自費就做。

高中以下學校，各縣市都已做過線上補課演練，大學遠距教學是很常見，如何出席觀客討論跟學習評量都是基本要件，所以遠距教學都沒困難。

16日行政院已經宣佈，高中以下師生學期間禁止出國，17日也宣佈大專校院教職員工，要求校方對非必要性非急迫性出國做重新審查。

責任編輯：陳映璇