「大多點餐系統將使用者設定在小型或剛開幕的餐廳，沒有考量未來的管理需求，當餐廳業者展店時，管理及人力效率反而下降。」Eat365執行長李維聰指出。

走進石研室位於和億北車的分店，整潔明亮的環境，充滿濃厚文青氣息的裝潢風格，不禁讓人眼睛為之一亮，再仔細瞧瞧桌上的擺設，有些桌子擺著一台iPad平板電腦，「這是最近剛導入的桌邊點餐系統，」一手打造石研室品牌的蜂巢生活餐飲事業部執行長林奕成笑著解釋，同時雙手輕輕在螢幕上點了幾下說：「客人不只能在iPad上看到餐點的詳細介紹和圖片，也能自行點餐，不用等工作人員到桌邊服務，我們希望透過科技提高服務效率與顧客用餐體驗。」

「導入Eats365後最大的差異是，可以一次掌握各分店的即時營運數據，而且資訊佈達的速度也很快，大幅提高管理效能。」蜂巢生活餐飲事業部執行長林奕成說。 攝影師Magus W Chen

營運規模快速成長 導入Eats365提高管理效率

從小就愛吃鍋的林奕成，為了將記憶中的味道傳承下去，在2016年創立石研室品牌，從用餐環境與食材著手，與台灣傳統石頭火鍋餐廳做出差異化，也更貼近現代消費者喜好，因而在市場上快速崛起，從成立第一家店開始，短短3年的時間，就已經在台灣各地開設了13家分店，平均每個月營業額將近新台幣2500萬元。

如此好的業績表現，背後卻暗藏著沉重的管理負擔。林奕成進一步解釋，石研室原先使用的POS系統只支援單店營運，想要一次看到各店營運狀況、或是做進一步分析，只能逐一登入各分店的系統，再把資料叫出來另外匯整，正當石研室分店數量越來越多時，營運管理也就越來越不容易。此外，既有POS系統介面較為簡單，只能新增單一種菜色，無法負荷增加新型態的套餐，導致菜單調整幅度也受到限制。

經過多方評估考量，石研室在今年全面更新POS系統，引進iPad POS點餐系統Eats365，不只提高管理效能，也為客戶打造全新的消費體驗。首先，石研室管理總部可以一次掌握各分店的即時營運數據，例如：來客數、客單價、用餐人數、翻桌率、點了什麼餐…等，透過數據分析清楚掌握各分店用餐顧客的特性和消費習慣，進而設計出符合在地需求的菜色，提高顧客滿意度。

再者，Eats365菜單介面彈性大、又支援圖片顯示，方便石研室隨著季節或節慶推出新菜色，再搭配桌邊點餐系統iPad，完整傳達餐點特色給消費者；同時介面設計還有防呆機制，當客戶點選套餐時，如漏點其中任一道菜，就無法按下確認鍵，不只保障客戶用餐權益，也能避免事後客戶留下不好的觀感。

Eats365

三大支柱 推動Eats365進軍19國餐飲市場

不只石研室，Eats365至今已協助全球19個國家餐飲品牌提高管理效率，Eats365開發團隊-香港商三六五科技公司創辦人兼行政總裁李維聰表示，目前市面上雖然有很多App型式的點餐系統，但大多將使用者設定在小型或剛開幕的餐廳，選購系統時沒有考量到未來擴充時的管理需求，當餐廳業績成長時，不只會降低管理效率、浪費管理層大量人力及時間。另外有可能影響品牌行銷活動成效。舉例來說，很多餐廳推出消費集點機制，只能單一間餐廳去集點，消費者不能跨分店集點，這對消費者來說非常不便利，還有可能沖淡集點的熱情。

因此，李維聰當初在開發Eats365時，就考量到餐飲業者的未來擴充需求，包含會員及積分、數據統計分析、及菜單管理/設計，都可以跨地區/跨品牌集中管理，協助餐飲業者解決展店時的管理挑戰。

其實，可擴充性的設計理念，只是Eats365站穩市場的第一根支柱，還有另外兩根支柱：模組化、開放架構，三大支柱讓Eats365成為一個可以相互連結、創造商業價值的POS平台。

香港商三六五科技公司商務總監黃汝灝指出，Eats365模組相當多元化且彈性，如：排隊、訂位、外場行動點餐(mpos)、顧客自助點餐、廚房管理、取餐叫號，方便餐飲業者依照自身的營運模式、服務流程作規劃及調整，不管餐廳屬於先結帳還是後結帳的型態，都能找到最適合的解決方案，讓整個餐飲流程更佳流暢，也提升整體的消費體驗。

另外，Eats365的開放架構，讓第三方解決方案供應商可以輕鬆對接系統，搭配在地經銷商的服務，以便能更貼近餐飲業者的在地需求。例如：與Global Payment環匯/台新銀行A920信用卡機台、候位訂座inline、掃碼行動支付intella、顧客關係管理Ocard等的整合，畢竟各國的法規、稅制與收費方式都不同，藉由在地技術夥伴合作去更新和調整系統功能，才能讓店家使用同一組POS平台擴展全球，不需要為配合技術和法規煩惱。

「Eats365希望藉由第三方整合來協助餐飲業者處理好系統整合工作，讓他們在數位化的同時，還能保有自己的流程，降低數位化成本，」黃汝灝強調。未來，李維聰將持續優化Eats365的產品，並積極拓展到更多不同的國家，希望以Eats365為核心，打造最完整的餐飲生態平台，為餐飲業者跨區跨國展店，提供最強而有力的數位支援。