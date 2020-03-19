俗又大碗！蘋果官網上架了新款MacBook Air，有六大升級，其中比2019年版本最多再便宜5,000元。

3月18日晚上8點，蘋果終於在官網上架了新款MacBook Air和Mac mini。由於Mac mini僅升級了儲存空間，我們重點看下MacBook Air。

新MacBook Air相比2019款，主要有以下有六大改進。

- 換上了2019款16英寸MacBook Pro一樣的剪刀式鍵盤。

- 觸控板面積增大20%。

- 換上全新的10代酷睿低壓處理器，最高配性能比上代提升2倍，核顯性能提升80%。

- 內存升級為3733MHz LPDDR4X，最高可選配16 GB。

- 儲存空間256 GB起步，最高可選配2TB固態。

- i3版售價31,900元，i5版售價41,900元。

這些改變會帶來什麼，我們細細道來。

外觀不變，但鍵盤手感升級巨大

今年的新MacBook Air外觀和19款完全一致，還是13英寸的大小，三維重量不變。不翻開屏幕，你絕對看不出它與2019款MacBook Air的區別。

還是雙Thunderbolt + 3.5mm耳機接口。 蘋果

不過C面還是有了一些變化，Touch ID改成了磨砂表面（不易沾染指紋），並單獨放置在右上角。觸控板面積也提升了20%。

觸控板大了一圈，高度幾乎充滿掌托。 愛范兒

除了肉眼可見的變化外，當你按下鍵盤，還會有更大的驚喜。蘋果終於放棄了鍵程短，問題百出的「蝶式鍵盤」，將去年在16英寸MacBook Pro上回歸的「剪刀式」妙控鍵盤搬上了MacBook Air。

左為剪刀式鍵盤，右為蝶式鍵盤。 愛范兒

這絕對是MacBook Air目標用戶選擇它的重要原因。優化過的剪刀式鍵盤擁有1mm的鍵程，比起近乎「零鍵程」蝶式鍵盤，它的鍵程更長，回饋更明顯，打字時也更加輕鬆。

16英寸中回歸的的剪刀式鍵盤。 愛范兒

MacBook Air存在的意義就是讓移動辦公更加便捷舒適，輕薄的定位讓它成為「文字工作者」的首選。按鍵反饋舒適，打字輕鬆，故障更少的剪刀式鍵盤，才是用戶所需要的。

升級十代酷睿，CPU核顯雙升級

當然，文字工作者除了鍵盤，也需要更強大的性能，畢竟誰也不想多開幾個網頁就卡頓。所以蘋果將MacBook Air升級到了全新的十代酷睿處理器。

對於MacBook Air的目標族群來說，十代酷睿的集顯已經完全夠用了，平常玩個休閒遊戲不在話下。 愛范兒

根據MacBook Air輕薄的定位和超低的基礎頻率，我們可以推斷這次蘋果使用了10nm工藝、Sunny Cove架構的十代Y系列處理器，具體型號未知（可能是蘋果的定製版）。

新架構的十代低壓處理器相比上代有著18% 的IPC 提升，原生支持Thunderbolt 3接口，處理器基頻為1.1GHz（選配的i7為1.2GHz），Turbo Boost（也就是睿頻）在i3、i5和i7上分別達到了3.2GHz、3.5GHz、3.8GHz ，新MBA的i7版本性能相比上代的i5版本提升了2倍，它的續航可能在10 代處理器的加持有著進一步的提高。

除CPU性能提升外，10代酷睿換裝了Iris Plus Graphics集顯，圖形性能也提升了近80%。搭配可選配到16GB的內存，現在MacBook Air也可以勝任簡單的影片剪輯處理工作。

除此之外，內存頻率進一步提高到了3733MHz（仍然是 LPDDR4X）。

顏色依舊只有三款。 愛范兒

考慮到用戶對存儲空間需求的增加，MacBook Air這次還提供了2TB的選配存儲空間。i3的低配版也從256GB起步。

加量減價，MacBook Air真香

至於價格方面，i3 256GB僅售31,900元，比2019版 MacBook Air 36,900元的起售價格還要再便宜5,000元（128GB），i5 512GB僅售41,900元，算是目前最便宜的Mac電腦了。

Mac mini只有存儲配置更新。 愛范兒

除MacBook Air外，蘋果對Mac mini也進行了更新，在售價不變的情況下儲存容量升級了一倍。其他方面則沒有變化，還是當年的八代酷睿處理器，對存儲容量有需求的Mac mini死忠粉可以考慮一下。

本文授權轉載自：愛范兒