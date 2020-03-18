美國武漢肺炎疫情不斷蔓延，灣區地方政府頒布原地避難命令，限制民眾外出並要求各大企業暫時關閉，電動車大廠特斯拉也在這項防疫措施下受到衝擊。

電動休旅車Model Y才剛正式交車，特斯拉的風光沒有維持多久，立刻陷入一道新的危機之中，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情升溫，舊金山灣區眾多城市聯手頒布「原地避難（shelter in place）」命令，這意謂位於弗里蒙特的工廠，將面臨被迫停工的可能性。

從上一週開始，美國武漢肺炎疫情急速惡化，根據今（18）日WHO統計，過去一天美國確診案例暴增近4成，達到6,468人，同時死亡病例破百達到109人。

基於疫情的嚴峻程度，舊金山、聖塔克拉拉、聖馬刁、馬林、康特拉科斯塔、阿拉米達等6座加州城市同時宣佈「原地避難」命令，以防疫情繼續擴散，估計可能影響達700萬人。

什麼是「原地避難」命令？

原地避難命令自美國時間3月17日凌晨生效，預計將持續到4月7日半夜12點為止。這項命令的基本原則如字面所示：別出家門。 根據網站上的指示，一般民眾除了看病、購買食物、運動（必須保持社交距離）等基本活動外不得外出。

企業方面，除建議雜貨店、銀行、醫療機構、加油站等支持民眾日常生活所必須的業者維持原先營運外，其餘企業都必須按照指示維持最低限度的基本營運，遠端辦公則不在此限。

聖荷西（位於聖塔克拉拉）市長山姆．里卡多（Sam Liccardo）表示，「我們必須立刻採取行動，沒有任何半吊子的措施，歷史不會原諒我們再拖延一分一秒。」

特斯拉工廠面臨關閉危機，股價被打回原形

特斯拉工廠所在地弗里蒙特，就位於阿拉米達郡內。弗里蒙特工廠是特斯拉在美國境內唯一生產電動車的廠房，擁有超過1萬名員工，前陣子馬斯克在推特上秀出的第100萬輛電動車──一輛紅色的Model Y，便是在此處生產。

原地避難命令公佈後，根據《CNBC報導》，特斯拉也要求覺得身體不適的員工在家休息， 不過馬斯克表示他仍會繼續上班，並向員工保證目前沒有任何特斯拉職員感染武漢肺炎。

前陣子馬斯克才秀出達成生產第100萬輛電動車的壯舉，沒多久卻因疫情工廠面臨停工危機。 Twitter

特斯拉員工透露，為保健康安全，許多同事已經選擇放無薪假，但仍有部份員工擔憂影響考績而繼續留在工廠工作。由於人力不足，繼續上班的員工不得不一人做兩人、三人份的工作。

不顧命令繼續營運的特斯拉工廠，想當然引起政府單位的關注，《路透社》指出，阿拉米達當地政府發言人表示，特斯拉並不屬於例外範圍的基本業務，應按照指示維持最低限度營運。

至於何為最低限度的營運，政府網站上寫道，是「維護庫存價值、保障安全、處理員工薪資及福利，以及協助遠端工作」所需的最少職務，生產電動車自然不在其中。

事實上，馬斯克曾在推特上不屑地發文，抨擊「對肺炎疫情的恐慌有夠蠢」。馬斯克認為，對肺炎的恐慌反而比疫情本身更致命，聲稱疫情沒有各方想像的如此嚴峻，並推估確診案例不會超過美國0.1%的人口（約3萬人）。

在原地避難命令頒布後，特斯拉股價繼續下探，目前跌至約430美元，已將邁入2020年以來的漲幅悉數吐還，2月初股價一度上漲至接近900美元的情景，彷彿黃粱一夢。

疫情持續升溫，美國工會要求車廠盡快停工

雖然並非受到原地避難命令波及的企業，由於疫情加劇，福特、通用汽車、飛雅特克萊斯勒等三家車廠也面臨工會的停工要求

美國汽車工人工會（United Auto Workers）聲稱，基於疾病管理局（CDC）及世衛組織（WHO）的方針，強烈要求上述3家汽車業者停止美國工廠的運作，保障員工的健康安全。

前陣子通用汽車已出現感染案例，工會主席羅里．甘布爾（Rory Gamble）強調，如果車廠不答應工會的要求停工，他們會擴大對企業的施壓，「工會將盡一切努力保護我們的兄弟姊妹。」

疫情持續升溫，福特、通用汽車、飛雅特克萊斯勒也面臨工會要求停工。 shutterstock

雖然車廠未做出關閉工廠的承諾，但仍出面澄清，他們已採取各項措施保護員工的安危，包括遠端工作、在輪班交接前消毒等，但也坦言考慮到影響層面，沒辦法輕易停工。

新型冠狀病毒的威脅下，位於歐洲的汽車工廠已經陷入危機，戴姆勒、福斯、福特、Nissan等眾多品牌都關閉當地工廠，就連超跑品牌法拉利、藍寶堅尼都紛紛暫停義大利廠房營運。

資料來源：CNBC、Reuter、New York Times、TechCrunch

責任編輯：陳映璇