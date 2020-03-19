在政府宣布暫停旅遊團出境，以及暫停國外旅客入境後，雄獅、鳳凰、東南旅遊等旅行社宣佈4月停止出團。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，中央流行疫情指揮中心宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行，所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

同時，觀光局為配合防疫措施，宣布同樣於3月19日零時起，請旅行業暫停組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至4月30日。等同暫停所有入境（inbound）與出境（outbound）的觀光業務。

疫情衝擊重，雄獅1-4月營收腰斬

以國內最大的旅遊龍頭雄獅來看，雄獅於昨日（18）指出，預估1-4月合併營收影響數約新台幣53億元。相較去年同期1-4月的合併營收97.25億元，一口氣腰斬超過54%以上的營收。

鳳凰則表示，截至4月30日止，本次疫情預估影響累計營收影響數約新台幣4億元。同樣相較去年同期1-4月的合併營收8.002億，也是超過50%以上的縮水。而其他上市櫃旅行社至截稿前，尚未發布3月後疫情對於營收影響的說明。

但從各家上市櫃旅行社所公布的2月營收來看，對比去年同期，最少都有20%以上的衰退，平均衰退的幅度達44%。在宣布禁止組團赴國外旅遊後，3月的衰退只會更加嚴重。

觀光產業紓困，停止出團最高補助500萬

早在政府宣布禁止出團與入境旅客前，雄獅就已經宣布停止3月18日至4月30日的出境團體行程（不含團體自由行），也提到在5月1日後出發的旅遊團，會再依政府法令、疫情發展以及消費者的權益來考量，再另行公告。此外，雄獅在3月中就宣布全台門市週日公休（除了分公司與忠孝、新店門市），也是為了降低開支，面對不知何時才會停止的疫情發展。

五福旅遊也決議停止4月30日出發之所有國外團體旅遊行程（不含團體自由行），5月1日後出發的旅遊團，則同樣等待政府法令與疫情發展再行公告。

鳳凰旅遊Facebook

其他旅行社包含鳳凰、東南旅遊等也都宣布配合政府法令，取消所有團體出國旅遊至4月30日前。其中東南旅行社提到為了配合行政院高中以下師生的出國限制，只要提供教師證或學生證等資料，即可免費取消出團。

但從交通部公布的觀光產業紓困、復甦與振興方案來看，似乎完全是緩不濟急的狀況。

交通部觀光局補助旅行業配合防疫政策停止出入團衍生作業成本實施要點中提到，補助分為出境團體旅遊與入境團體旅遊，兩者最高補助團數為各50團、每團最高補助金額為5萬元，意思是最高補助金額為500萬元，對比旅遊業的損失可說是杯水車薪。

政府需要重新整理目前旅遊業者的損失狀況，重新研議相關的紓困與補助，否則這波旅遊寒冬，真的會颳倒許多業者。