經濟部商業司聽取業者意見，將規劃補助「尚未加入」外送平台店家，每店上限1.5萬元，從特別預算中編列1.6億元經費，預計有1.1萬家小商家受惠。

疫情來襲，這段期間到一蘭拉麵、鼎泰豐、壽司郎等排隊名店用餐，人潮明顯不比從前。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊各大民生產業，經濟部長沈榮津日前向立法院表示，估計3至4月影響將最嚴重，中大型餐飲業約衰退三成營業額，小型餐飲業衝擊較小，約衰退一至二成。

不過更多微型餐飲業因為資金規模小，恐撐不過這波疫情結束。

經濟部救餐飲業，編列1.6億元外送補貼

面對內需市場下滑，餐飲業績不振，經濟部商業司聽取業者意見，正研擬規劃補助「尚未加入」外送平台店家，每店上限1.5萬元，這個預算將從特別預算中編列1.6億元經費，預計有1.1萬家小商家受惠。

外送補助方案目標3月底正式推出，經濟部商業司副司長陳秘順坦言需要很努力進行，至於補助認定標準，他解釋，店家今年1、2月營收若比去年7至12月的平均營收少15%，就算獲得資格。

陳秘順表示，上架外送平台補助方式，是由各大平台提出行銷方案（含拍照、推廣、抽成等）給店家選擇，由店家挑選後向政府申請補助。

彙整商業司初步提供資訊， 小型店家1.尚未加入外送平台合作，2.今年前2月營收比去年下半平均業績衰退15% ，就能符合條件，至於合作外送平台將限一家或可多家，細則仍待官方公佈。

搶救無客困境，至少10間飯店推「餐飲外帶」

瓦城泰統餐飲集團反應快，繼2018年和Uber Eats推外送後，再宣布「點來速」服務，提供消費者在LINE官方帳號中預約點餐、付費，餐點直接拿到車上的一站式外帶服務，看好同店營收有所成長。

飯店餐飲警鈴同樣響起。

至18日為止，包含：寒舍艾美、寒舍艾麗、喜來登、美福、福華、遠東、晶華、喜來登、國賓、華國、天成、漢來等超過12間星級飯店大推「外帶」，從單人便當、多人分享餐到合菜都有，不只享折扣、免下車，部分飯店甚至願意提供低門檻外送。

像是台北福華大飯店提供旗下蓬萊邨、珍珠坊等4間餐廳餐點外帶，並提供客製化餐盒服務，提前30分鐘前預約訂餐，可免下車至飯店側門等待餐點，甚至享1小時免費停車。

晶華、寒舍艾美、寒舍艾麗、遠東飯店亦加入便當外帶行列，價位最低180元起。

降低傳染風險，外送員送餐模式改變

不只飯店業積極出擊，填補消費者不上門的業績缺口，支付平台更相中趨勢，趁機提供優惠。

街口支付16日推出外帶點餐優惠，每一筆外帶訂單最高享10%現金回饋，且回饋無上限。平台看好「不碰錢免群聚」需求，趁機推廣App外帶功能。

值得注意的是，外送平台送餐模式也受到疫情改變。

為降低傳染風險，外送平台也開始推出「無接觸送餐服務」，或是外帶自取的優惠活動。 shutterstock

戶戶送（Deliveroo）主動向顧客通知，推出「無接觸送餐」服務，消費者與外送員皆可自由選擇是否參與。無接觸送餐，指外送員不直接將餐點拿給客人，由雙方透過App自行約定放置位置（例如警衛室、門口），取餐完畢後，外送員才會離去。

Uber Eats加入了送餐備註，消費者可在訂單完成時註明餐點「放在門前」或「放在大廳」。平台外帶服務也端出9折優惠，提供更多誘因。

foodpanda端出外帶折扣，指出至6月底為止，外帶自取享88折優惠。

外帶、外送能否幫台灣餐飲業止血，等3月底政府相關外送上架補助正式上線，就能見分曉。但在這之前，不少業者已經搶著自救。

責任編輯：陳映璇